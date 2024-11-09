Şenol Güneş'ten kadro dışı sinyali

Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor'a 3-1 mağlup oldu.





Üst üste alının üçüncü yenilgi sonrası teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Şenol Güneş şöyle konuştu:

'Bizimkiler demoralize oldu'

"Kazanmak için çıktık sahaya, 3 puanla yeni bir ivme kazanırız diye ama 3-1 yenildik. Öne geçmiş olmamız bizi rahatlatmadı, tam tersine daha çok geriye çekildik. Rakip kaleye gitmek açısından daha çok pozisyon bulmayı düşünüyorduk. Uzak oynadık rakibe, rakip de son dakikada attığı golle bizimkiler demoralize oldu."





'Kendime kızıyorum'

"İkinci yarı başlangıcında da umudumuz vardı ama maalesef oyuncularımız beklediğimiz performansı ortaya koyamadı. Kritik maçta 3 puan kaybeden olarak... Üzülmek bile demiyorum. Felaket, kabus. 1-0 öne geçip savunma anlayışında da başarılı olamamak, hücum yapamamak. Tercihlerim, oynanan oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendime kızıyorum."

'Burada tamamen dağıldık'

"İlk günden beri hayal ettiğimiz futbolu oynamak istiyoruz. Zaman zaman çıkış yapıyoruz ama sıkıntı yaşıyoruz. Başakşehir'i yendik ama Göztepe'ye yenildik. Fenerbahçe'ye karşı iyiydik ama burada tamamen dağıldık. Oyuncularda travma var herhalde. Rahat değiller. Oynayacaklar diye bekliyorum ama... Üzüntülüyüz."





'Her şeyi yönetime iletmek gerekiyor'

"Bu durum hayal kırıklığı. Üst üste 3 maç yenildik. Çok kolay kaybettik. En iyi oyunumuz Fenerbahçe'ye karşıydı ama onu da kaybettik. İyi oyun da yetmiyor. Kadro içinde bir hareketlilik yapılabilir. Kendi adıma, oyuncular adına her şeyi yönetime iletmek gerekiyor. Başkanla yönetimle görüşmek lazım. Onlar takım için her şeyi yaptılar. Takımın morali bozuktu, beklentisi büyüktü. İyi oynamadı, iyi oynadı, şu oldu, bu oldu bütün mazeretler ne olursa olsun oynadığımız oyun bizi tatmin etmiyor. Oyuncular da tatmin olmuyordur. Bu oyun, hayal ettiğimiz oyun değil."

'Birçok oyuncu gidecektir, birçok oyuncu gelecektir'

"Kendimi de işin içine katarak eleştiriyorum. Elimizdeki bütün oyunculardan iyi bir 11 ortaya koymalıydık. Geçen maçta iyi şeyler, arzu falan var. Yeterli miydi, eksikti ama bu maçta daha iyi olur diye düşündüm, olmadı. Oyun gitgelleri bizi çok sıkıntıya sokuyor. İlk 11, daha sonra koyduğunuz oyuncular bu işi yapmaya müsait oyuncular. Zaten Trabzonspor'da birçok oyuncu gidecektir, birçok oyuncu gelecektir, bu doğaldır. İsterdik ki eldeki oyuncular olsun ama bu olmadı."























