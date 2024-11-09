Uğurcan Çakır: "Herkes sorumluluğu üstlenmeli!"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu.





Yenilginin ardından takım kaptanı Uğurcan Çakır maçı değerlendirdi.





Kaptan Uğurcan Çakır şöyle konuştu:

'Mağlup olmak üzüntü verici'

"Söylenecek çok bir şey yok. Mağlubiyetle ayrılmamız. Herkes sorumluluğu üstlenmeli, ben dahil. Kendimize yedirmemeliyiz bunu. Çok üzüntülüyüm. Gerçekten üzüntülüyüm. 1-0 öne geçtiğimiz maç, çok basit hatalar, sonrasında 3-1. Mağlup olmak üzüntü verici."

'Taraftarımızdan özür diliyoruz'

"Tüm sorumluluk bize ait. Kendimiz düşünmeli ve bu takımı ayağa kaldırmalıyız. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı öne geçip kaybettik. Moral olarak o maçta darbe aldık. Bugün mağlubiyetle ayrıldık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu takımı ayağa kaldıracak olan bizleriz. Bu takımı ayağa kaldırmaya çalışacağız."





'Hepimizin canı yanıyor'

"Futbol bireysel bir spor değil, takım olarak kazanıp kaybediyorsunuz. Maçları kazanırken kendimi ön plana çıkarmıyorum ama yenilince ön plana çıkarıyorum. Kaybedince bir Trabzonsporlu olarak buraya çıkıp konuşuyorum. Hepimizin canı yanıyor. Kötü gidişatımız var, bu gidişatı düzeltmek bizim elimizde. Diyecek çok bir şey yok. Milli ara var, bu aradan sonra elimizden gelen her şeyi yapıp düzeltmeye çalışacağız."















