Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Hadziahmetovic, 71. dakikada David Akintola ve 80. dakikada Olawoyin attı. Bordo-mavililerin tek golünü 26. dakikada Edin Vişça kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor 12 puanla 13. sıraya geriledi. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor, 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Hadziahmetovic, 71. dakikada David Akintola ve 80. dakikada Olawoyin kaydetti.
Bordo-mavililerin tek golünü 26. dakikada Edin Vişça attı. Bosnalı kanat oyuncusu Süper Lig kariyerindeki 100. golünü atmış oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı da kaybetti. Çaykur Rizespor, üst üste 4 maçta Trabzonspor'u mağlup etti.
Bu sonucun ardından 12 puanda kalan Trabzonspor, 13. sıraya geriledi. Rizespor puanını 13 yaparak 12. sıraya yükseldi.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
3. dakikada Sowe'un ceza sahasının sağ tarafından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meyin yuvarlağı Uğurcan Çakır kontrol etti.
15. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ozan Tufan'ın orta sahadan uzun pasında topla buluşan Visca'nın şutunda top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
43. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşunda Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
45+10. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Trabzonspor defasından dönen topu kontrol eden Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
65. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe'un vuruşunda top auta çıktı.
72. dakikada Olawoyin'in vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Akintola meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
81. dakikada savunmanın hatasında topu alan Taha'nın pasında arka direkte bomboş durumda Olawoyin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1.