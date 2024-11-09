Vişça Rizespor'u boş geçmedi: Süper Lig'de 100'ler kulübüne girdi

Trabzonspor - Rizespor maçının 23. dakikasında fileleri havalandıran Edin Vişça, Süper Lig'de 100. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililerin yıldız ismi Edin Vişça, maçın 23. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
34 yaşındaki Bosnalı futbolcu, Rizespor filelerini havalandırarak Süper Lig kariyerindeki 100. golünü kaydetti. 100 gol barajını aşan 5. yabancı futbolcu oldu.
Edin Vişça, Süper Lig'de çıktığı 383 müsabakada 100 gol atıp, 115 asistlik performans sergiledi. Bu sezon bordo-mavili formayla 13 maça çıkarken 3 gol atıp 2 asist yaptı.