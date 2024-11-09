Çaykur Rizespor 3-1 Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor, 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Hadziahmetovic, 71. dakikada David Akintola ve 80. dakikada Olawoyin kaydetti.
Bordo-mavililerin tek golünü 26. dakikada Edin Vişça attı.. Bosnalı kanat oyuncusu Süper Lig kariyerindeki 100. golünü atmış oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı da kaybetti.