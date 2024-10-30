Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor 3. Lig ekibi Silivrispor’a 4-2 mağlup oldu | ÖZET

Kayserispor 3. Lig ekibi Silivrispor’a 4-2 mağlup oldu | ÖZET

15:1530/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Silivrispor evinde Kayserispor’u 4-2 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Silivrispor evinde Kayserispor’u 4-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Silivrispor evinde Kayserispor’u konuk etti. Maç ev sahibi Silivrispor’un 4-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Kayseri kupaya veda etti. Goller dakika 32’ Talha Sarıarslan (pen.), 37’ ve 44’ Mert Aktaş, 59’ Stephane Bahoken, 67’ Vedat Saygı, 88’ Emir Hakan Patan’dan geldi. Silivrispor - Kayserispor maç özetini ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı sürüyor. Bugün 3. Lig ekiplerinden Silivrispor evinde Kayserispor’u 4-2’lik skorla mağlup etti ve 4. tura yükseldi. Galibiyet golleri Mert Aktaş, Vedat Saygı ve Emir Hakan Patan’dan geldi. Silivrispor - Kayserispor maç özeti ve golleri haberimizde.

SİLİVRİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

Silivrispor - Kayserispor maç özetini izlemek için

SİLİVRİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI



#Kayserispor
#Silivrispor
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A harfi ile başlayan erkek ve kız isimleri hangileri?