Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Silivrispor evinde Kayserispor’u 4-2 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Silivrispor evinde Kayserispor’u konuk etti. Maç ev sahibi Silivrispor’un 4-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Kayseri kupaya veda etti. Goller dakika 32’ Talha Sarıarslan (pen.), 37’ ve 44’ Mert Aktaş, 59’ Stephane Bahoken, 67’ Vedat Saygı, 88’ Emir Hakan Patan’dan geldi. Silivrispor - Kayserispor maç özetini ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı sürüyor. Bugün 3. Lig ekiplerinden Silivrispor evinde Kayserispor’u 4-2’lik skorla mağlup etti ve 4. tura yükseldi. Galibiyet golleri Mert Aktaş, Vedat Saygı ve Emir Hakan Patan’dan geldi. Silivrispor - Kayserispor maç özeti ve golleri haberimizde.
SİLİVRİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ
SİLİVRİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ
SİLİVRİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU
SİLİVRİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
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