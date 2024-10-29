Ziraat Türkiye Kupası 3. turda MKE Ankaragücü deplasmanda Bursa Nilüfer FK'yı 3-2 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda MKE Ankaragücü deplasmanda Bursa Nilüfer FK ile karşılaştı. Maç MKE Ankaragücü’nün 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 4’ Riccardo Saponara, 41’ Hasan Gündoğdu, 55’ Kevin Varga, 62’ Aykut Çift ve 68’ Renaldo Cephas’dan geldi. Ankaragücü bu sonuçla bir üst tura adını yazdırdı. Bursa Nilüfer FK - MKE Ankaragücü maç özetine ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Kupası 3. tur açılış maçında Bursa Nilüfer FK ve MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta kazanan 3-2’lik skorla MKE Ankaragücü oldu ve adını bir üst tura yazdırdı. Bursa Nilüfer FK - MKE Ankaragücü maç özeti ve golleri haberimizde.
BURSA NİLÜFER FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
BURSA NİLÜFER FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
BURSA NİLÜFER FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU
BURSA NİLÜFER FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR FİKSTÜRÜ
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