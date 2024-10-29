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ZTK 3. tur: MKE Ankaragücü, Bursa Nilüfer’i 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

ZTK 3. tur: MKE Ankaragücü, Bursa Nilüfer’i 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi

14:5429/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turda MKE Ankaragücü deplasmanda Bursa Nilüfer FK'yı 3-2 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda MKE Ankaragücü deplasmanda Bursa Nilüfer FK'yı 3-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda MKE Ankaragücü deplasmanda Bursa Nilüfer FK ile karşılaştı. Maç MKE Ankaragücü’nün 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 4’ Riccardo Saponara, 41’ Hasan Gündoğdu, 55’ Kevin Varga, 62’ Aykut Çift ve 68’ Renaldo Cephas’dan geldi. Ankaragücü bu sonuçla bir üst tura adını yazdırdı. Bursa Nilüfer FK - MKE Ankaragücü maç özetine ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Kupası 3. tur açılış maçında Bursa Nilüfer FK ve MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta kazanan 3-2’lik skorla MKE Ankaragücü oldu ve adını bir üst tura yazdırdı. Bursa Nilüfer FK - MKE Ankaragücü maç özeti ve golleri haberimizde.

BURSA NİLÜFER FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Bursa Nilüfer FK 2-3 MKE Ankaragücü maç özetini izlemek için

BURSA NİLÜFER FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR FİKSTÜRÜ



#MKE Ankaragücü
#Bursa Nilüfer FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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