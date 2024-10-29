Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor. Kupada 3. turda Süper Lig’den 4 takım mücadele edecek. Trendyol 1. Lig’den ise 7 takım mücadele edecek. Kupanın bu turunda toplamda 70 takım yer alacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla oynayacak? İşte detaylar.