Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla oynayacak? 29 Ekim Salı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor. Kupada 3. turda Süper Lig’den 4 takım mücadele edecek. Trendyol 1. Lig’den ise 7 takım mücadele edecek. Kupanın bu turunda toplamda 70 takım yer alacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla oynayacak? İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi başlıyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla oynayacak? İşte detaylar.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?
Kupada yarınki müsabakaların programı şöyle:
13.00 Bursa Nilüfer-MKE Ankaragücü (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik)
13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Olimpiyat)
17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor (Elazığ Atatürk)
20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947 (Yeni Adana)
30 EKİM ÇARŞAMBA
12:00 Ağrı 1970 Spor v Beyoğlu Yeniçarşıspor
13:00 Muş Spor Kulübü v İnegölspor
13:00 Silivrispor v Kayserispor
13:30 Aliağa Futbol A.Ş. v Anadolu Üniversitesi
13:30 Ankara Demirspor v Erciyes 38 FSK
13:30 Belediye Derincespor v Tire 2021 FK
13:30 Elazığspor v 1923 M.K.Paşaspor
13:30 Ergene Velimeşe v Sebat Gençlik SK
13:30 Fatsa Belediyespor v Karaman Futbol Kulübü
13:30 K.Çekmece Sinopspor v Erbaaspor
13:30 Karacabey Belediye Spor v Amasyaspor Futbol Kulübü
13:30 Karşıyaka v Viranşehir Belediyespor
13:30 Kelkit Hürriyet SK v Kepezspor FAŞ
13:30 Kuşadasıspor v Karaköprü Belediyespor
13:30 Kırıkkale FK v Yeni Malatyaspor
13:30 Osmaniyespor FK v Serik Belediyespor
13:30 Somaspor v Belediye Kütahyaspor
13:30 Yeşil Yalova FK v Kırklarelispor
14:30 İnegöl Kafkas GK v Hatayspor
17:30 Isparta 32 Spor v Pazarspor
20:30 52 Orduspor FK v Şanlıurfaspor
31 EKİM PERŞEMBE
13:00 Bayburt Özel İdare Spor v Samsunspor
13:30 Efeler 09 Spor v Adana 01 Futbol Kulübü
13:30 Pendikspor v Ayvalıkgücü Belediyespor
14:30 Edirnespor v Batman Petrolspor
17:30 İstanbulspor v Kilis Belediyespor
20:30 Bursaspor v Turgutluspor