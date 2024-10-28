Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla oynayacak? 29 Ekim Salı

Süper Lig’de ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş bu akşam karşı karşıya gelecek. İki takım yıllardır büyük bir rekabet içinde olsalar da, her iki kulüpte de forma giymiş futbolcular bu rekabetin farklı bir yönünü yansıtıyor. İşte kariyerlerinde hem Beşiktaş hem de Galatasaray forması giymiş, tarihe geçen futbolcular…