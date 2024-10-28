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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla oynayacak? 29 Ekim Salı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla oynayacak? 29 Ekim Salı

14:3628/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor. Kupada 3. turda Süper Lig’den 4 takım mücadele edecek. Trendyol 1. Lig’den ise 7 takım mücadele edecek. Kupanın bu turunda toplamda 70 takım yer alacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla oynayacak? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi başlıyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla oynayacak? İşte detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Kupada yarınki müsabakaların programı şöyle:

13.00 Bursa Nilüfer-MKE Ankaragücü (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik)

13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor (İzmir Atatürk)

15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Olimpiyat)

17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor (Elazığ Atatürk)

20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947 (Yeni Adana)

30 EKİM ÇARŞAMBA

12:00 Ağrı 1970 Spor v Beyoğlu Yeniçarşıspor

13:00 Muş Spor Kulübü v İnegölspor

13:00 Silivrispor v Kayserispor

13:30 Aliağa Futbol A.Ş. v Anadolu Üniversitesi

13:30 Ankara Demirspor v Erciyes 38 FSK

13:30 Belediye Derincespor v Tire 2021 FK

13:30 Elazığspor v 1923 M.K.Paşaspor

13:30 Ergene Velimeşe v Sebat Gençlik SK

13:30 Fatsa Belediyespor v Karaman Futbol Kulübü

13:30 K.Çekmece Sinopspor v Erbaaspor

13:30 Karacabey Belediye Spor v Amasyaspor Futbol Kulübü

13:30 Karşıyaka v Viranşehir Belediyespor

13:30 Kelkit Hürriyet SK v Kepezspor FAŞ

13:30 Kuşadasıspor v Karaköprü Belediyespor

13:30 Kırıkkale FK v Yeni Malatyaspor

13:30 Osmaniyespor FK v Serik Belediyespor

13:30 Somaspor v Belediye Kütahyaspor

13:30 Yeşil Yalova FK v Kırklarelispor

14:30 İnegöl Kafkas GK v Hatayspor

17:30 Isparta 32 Spor v Pazarspor

20:30 52 Orduspor FK v Şanlıurfaspor

31 EKİM PERŞEMBE

13:00 Bayburt Özel İdare Spor v Samsunspor

13:30 Efeler 09 Spor v Adana 01 Futbol Kulübü

13:30 Pendikspor v Ayvalıkgücü Belediyespor

14:30 Edirnespor v Batman Petrolspor

17:30 İstanbulspor v Kilis Belediyespor

20:30 Bursaspor v Turgutluspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Ziraat Türkiye Kupası
#TFF
#3. tur

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