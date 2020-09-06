Şenol Güneş'ten Sırbistan'a karşı değişik kadro

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya’yı konuk edecek. 3. Grup’ta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan’ın puanı bulunmuyor. 3’er puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Sırbistan'ı yenerek gruptaki ilk galibiyetini ve puanlarını almayı hedefliyor.

"Takımda büyük bir değişiklik yapacağız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta bugün oynayacağımız Sırbistan maçında değişik bir kadro çıkaracağını açıkladı.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, “Yeniden bir yola çıkıyoruz. Ligler başlayıp milli takım maçları olduğu dönemden ters bir döneme girdik. Milli Takım takviminde belli bir takvim var. 3 günde bir maç yaparken oyuncuların bir yıpranma payı var. Oyuncuları koruyarak, bu maçta da mümkün olduğunca değişiklik yapmak durumundayız. Bu maçlara değer vermediğimiz anlamı taşımaz. A Milli Takıma çağrılan her oyuncu, o takımın direkt oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz ama bu gelecek maçlarda yüzde yüz devam eder diye bir şey yok. Perşembe günkü maça göre çok değişiklik yapacağız. Merih 90 dakika ilk defa oynadı. Sağlık olarak sorun yok ama üst üste maç oynarsa ne olur? Takımda büyük bir değişiklik yapacağımızı söyleyebilirim” dedi.

"Macaristan maçı kötü iz bıraktı"

Millilerin 1-0 yenik ayrıldığı Macaristan maçının sorulması üzerine ise Güneş, “Macaristan maçı oyun olarak da sonuç olarak da kötü bir izlenim bıraktı. Oyuncularımız da takımımız da bu değil. Bu dalgalanmayı geçirdik. Hücumda etkili olmamız gerekirken; rakip daha iştahlı ve dikkatli oynadı. Rakip bizden daha fazla pozisyona girdi. İkinci yarı oyunu dengeledik ama serbest vuruştan gol yedik. 10 ay sonra ilk müsabakayı yaptık. Bazen bazı takımlar daha diri olabiliyor. Takım oyunu olarak da fizik olarak da iyi değildik. Olumsuzlukların fazla olduğu bir maçtı. Bazı oyuncularımızı görme şansımız oldu. Oyun olarak da eksiklerimizi görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Macaristan: 0-1 A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleye istediği tempoda başlayamayan millilerde ilk yarıda Uğurcan'ın müthiş kurtarışları akıllarda kalırken, Macaristan'ın iki topu da direkten döndü. İkinci yarıda sahada biraz daha hareketli bir milli takım olsa da, 80. dakikada Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı gol maçın sonucunu belirledi: 0-1.Ay yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıradaki maçında 6 Eylül'de Sırbistan'a konuk olacak. Türkiye-Macaristan maç özetiÖZET | Milli takımımız, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında genç oyuncu Szoboszlai'nin serbest vuruştan golüyle Macaristan'a 1-0 yenildi. İşte maçın özeti 👇 pic.twitter.com/CjN6BH5LhY— TRT Spor (@trtspor) September 3, 2020

"Bizi zor bir maç bekliyor"

Sırbıstan’ı değerlendiren Şenol Güneş şöyle konuştu;

“Rakibimiz, oyuncu üretebilen bir ülkenin takımı. Aleksic, Başakşehir’de; Ljajic, Beşiktaş’ta, onlar da yetenekli oyuncular. İyi oyuncuları var. Sırbistan’da üst seviye liglerde 35 oyuncuları var. Bizi zor bir maç bekliyor. Onlar da ilk maçta Rusya karşısında etkili oynadılar; ancak Rusya maçı 3-1 aldı. Bu tip maçlarda ne olacağı belli olmuyor. Kendi oyunumuzu oynayıp maçı kazanmak istiyoruz.”

Muhtemele 11'ler

SIRBİSTAN: Marko Dmitrovic, Starhinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Nikola Maksimovic, Nemanja Maksimovic, Darko Lazovic, Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic, Aleksandar Mitrovic, Filip Kostic, Predrag Rajkovic.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Kenan Kraman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.



