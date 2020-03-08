Sivasspor-Galatasaray: 2-2

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Hakan Arslan ve 59. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 14. dakikada Falcao ve 37. dakikada Feghouli attı. Bu sonucun ardından her iki takımda puanını 49 yaptı.

Gelecek hafta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

İlk 11'ler

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao



