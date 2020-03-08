SÜPER LİG

Sivasspor-Galatasaray: 2-2

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Galatasaray

Sivasspor-Galatasaray

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Hakan Arslan ve 59. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise 14. dakikada Falcao ve 37. dakikada Feghouli attı. Bu sonucun ardından her iki takımda puanını 49 yaptı.

  • Gelecek hafta Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

İlk 11'ler

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basketbol maçında antrenör ortalığı birbirine...
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.