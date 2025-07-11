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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Orkun Kökçü'yü KAP'a bildirdi

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Orkun Kökçü'yü KAP'a bildirdi

22:2311/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Orkun Kökçü, KAP'a bildirildi
Orkun Kökçü, KAP'a bildirildi

Beşiktaş Kulübü transfer görüşmelerinin sürdüğü Orkun Kökçü ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.


BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Orkun Kökçü’nün Transferi İçin Görüşmelere Başlandı

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır.”



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