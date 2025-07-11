Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Orkun Kökçü'yü KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü transfer görüşmelerinin sürdüğü Orkun Kökçü ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır.”