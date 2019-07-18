SÜPER LİG

Son fırtına Gaston Campi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Gaston Campi’yi Trabzon’a getirdi. Türkiye ile Arjantin arasındaki saat farkı yüzünden işlemleri yetişmeyen 28 yaşındaki oyuncu bugün KAP’a bildirilecek.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Gaston Campi

Gaston Campi

Trabzonspor, uzun uğraşlar sonunda prensip anlaşmasına vardığı Gaston Campi’yi dün Trabzon’a getirdi. Karadeniz ekibi, Arjantinli futbolcuyu sağlık kontrolünden de geçirerek kulübün tesislerini gezdirdi. Türkiye ile Arjantin arasındaki saat farkı nedeniyle eski kulübüyle olan sözleşmesinin feshi yetişmeyen 28 yaşındaki futbolcu, bugün yapılacak görüşmenin ardından resmen açıklanacak. Campi, kariyeri boyunca Racing Club, Rafaela, Chaves ve Estudiantes formaları giyerken, toplamda çıktığı 108 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı. Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan ve geçen sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves’te tamamlayan 1.93’lük stoper, ön libero ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

ALTINORDU KALECİSİ ERCE İLE ANLAŞTILAR

Trabzonspor, kaleye bir takviye daha yaptı ve TFF 1. Lig ekibi Altınordu’da forma giyen file bekçisi Erce Kardeşler ile anlaştı. 25 yaşındaki kaleci, Erzurum kampından ayrılarak Trabzon’a gitti.

  • Avusturya’da 5 hazırlık maçı
  • Trabzonspor, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği kampın birinci etap çalışmalarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya’ya gidecek Trabzonspor, Linz şehrinde 10 gün kamp yapacak. Bordo-mavililerin, Avusturya’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Trabzonspor, 22 Temmuz’da Macaristan ekibi Haladas Szombathely, 23 Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ajman Club, 25 Temmuz’da Almanya temsilcisi 1899 Hoffenheim, 27 Temmuz’da İtalya’nın köklü ekibi Parma Calcio 1913, 29 Temmuz’da ise yine İtalya temsilcisi Hellas Verona ile karşılaşacak.

Seri yola çıktı
Seri yola çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmaya uğraştığı Jean Michael Seri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Seri, kulübe katılmak için yola çıktı. Gece uçağa binen Fildişi Sahilli futbolcunun bu sabah İstanbul’da olması bekleniyor. Bugün önce sağlık kontrolünden geçirilecek olan 27 yaşındaki futbolcu, ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Başarılı orta saha oyuncusunun yarın da Galatasaray’ın Avusturya’daki kampına katılması bekleniyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig’de küme düşen Fulham ile Seri’yi bir yıllığına 2 milyon Euro karşılığında kiralama konusunda anlaşan Galatasaray tecrübeli futbolcuya 2.5 milyon Euro net maaş ve puan başı 5 bin Euro verecek. Ayrıca Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final görürse Seri, 400 bin Euro daha prim kazanacak. Galatasaray Kulübü dün akşam yaptığı açıklamada, Fulham ile Seri’yi kiralamak için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.DROGBA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİGalatasaray’ın eski futbolcularından Didier Drogba, Seri’nin transferinde büyük rol oynadı. Drogba, kendisi gibi Fildişi Sahilli olan Seri’ye “Galatasaray’a git” derken, sarı-kırmızılı kulübü ve taraftarları anlattı. Seri’nin tercihinde Galatdasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması da etki etti. Bir dönem Trabzonspor forması giyen Didier Zokora da vatandaşı Seri’ye sosyal medyadan mesaj yollayarak, “Galatasaray’da iyi şanslar Seri. İyi bir tercih yaptın. Uzun süre Türkiye’deydim ve çok güzel günler geçirdim. Türkiye harika bir ülke, keyfini çıkar. Ve Trabzonspor’a sakın gol atma’’ sözlerini kullandı. geçen yıl Fransa ekibi Nice’den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham’a transfer olan Seri, 34 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kayserispor Hakan Arıkan’ı transfer etti

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