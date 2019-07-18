Son fırtına Gaston Campi

Trabzonspor, uzun uğraşlar sonunda prensip anlaşmasına vardığı Gaston Campi’yi dün Trabzon’a getirdi. Karadeniz ekibi, Arjantinli futbolcuyu sağlık kontrolünden de geçirerek kulübün tesislerini gezdirdi. Türkiye ile Arjantin arasındaki saat farkı nedeniyle eski kulübüyle olan sözleşmesinin feshi yetişmeyen 28 yaşındaki futbolcu, bugün yapılacak görüşmenin ardından resmen açıklanacak. Campi, kariyeri boyunca Racing Club, Rafaela, Chaves ve Estudiantes formaları giyerken, toplamda çıktığı 108 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı. Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan ve geçen sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves’te tamamlayan 1.93’lük stoper, ön libero ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

ALTINORDU KALECİSİ ERCE İLE ANLAŞTILAR

Trabzonspor, kaleye bir takviye daha yaptı ve TFF 1. Lig ekibi Altınordu’da forma giyen file bekçisi Erce Kardeşler ile anlaştı. 25 yaşındaki kaleci, Erzurum kampından ayrılarak Trabzon’a gitti.

Avusturya’da 5 hazırlık maçı

Trabzonspor, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği kampın birinci etap çalışmalarını tamamladı. İki günlük iznin ardından 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya’ya gidecek Trabzonspor, Linz şehrinde 10 gün kamp yapacak. Bordo-mavililerin, Avusturya’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı da belli oldu. Trabzonspor, 22 Temmuz’da Macaristan ekibi Haladas Szombathely, 23 Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ajman Club, 25 Temmuz’da Almanya temsilcisi 1899 Hoffenheim, 27 Temmuz’da İtalya’nın köklü ekibi Parma Calcio 1913, 29 Temmuz’da ise yine İtalya temsilcisi Hellas Verona ile karşılaşacak.