SÜPER LİG

Sosa devreye girdi Gaston Campi Trabzon’a geliyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Arjantin’in Estudiantes takımında forma giyen 28 yaşındaki stoper Gaston Campi’yi Trabzon’a getiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaston Campi, Veron'un başkanlığını yaptığı Estudiantes'te forma giyiyordu.

Gaston Campi, Veron'un başkanlığını yaptığı Estudiantes'te forma giyiyordu.

Trabzonspor, Arjantin’in Estudiantes Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi ile prensip anlaşmasına vardı.

Oyuncunun transferiyle ilgili olarak Estudiantes, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sağlık kontrolünden geçmesi hem de transfer detaylarını netleştirmesi için oyuncunun Türkiye gitmesine izin verildi."

  • Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Portekiz ligi takımlarından Chaves'te kiralık olarak forma giyen Campi, Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklamış ve Trabzonspor'un teklifini kabul etmişti.

Transferde Sosa detayı

Estudiantes'in altyapısında yetişen ve kulüp yönetimine yakınlığıyla bilinen Trabzonsporlu Jose Sosa, Campi transferinde önemli rol aldı. Transfer görüşmelerinde Estudiantes'in geri adım atmayan tavrı sonrası masadan kalkmaya hazırlanan bordo mavililerde kaptan Jose Sosa'nın Arjantin kulübüyle menajeri aracılığıyla yaptığı görüşmelerin etkili olduğu aktarıldı. Campi'nin de Sosa ile transferi öncesinde görüştüğü ve Trabzonspor'un teklifinin kabul edilmesi yönünde kulübünden istekte bulunduğu öğrenildi.

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