St. Pauli’den terör örgütünü destekleyen koreografi

Geçen hafta Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı’nı sosyal medya hesabından paylaştığı için kulübü St. Pauli tarafından, ‘Spora siyaset karıştırdığı’ gerekçesiyle takımından ihraç edilen Enver Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı.
Tribünlerde sarı-kırmızı-yeşil renklerden oluşan koreografi sergilenirken ‘rojova için ayaklan’ yazılı pankartlar asıldı.
Almanya Futbol Federasyonu ‘selam’ verilmesinden dolayı birçok futbolcuya ve kulübe ceza yağdırırken, terörü destekleyen pankartın açılmasına ise sessiz kalması tepkiye yol açtı.
St. Pauli’nin Türklerden oluşan ‘Ölene kadar’ adlı taraftar grubunun ise buna nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Bazı taraftarlar bundan sonra kulüp üyeliğinden istifa ederek maçlara gitmeyeceklerini ve takımı protesto edeceklerini açıkladı.
- St. Pauli kulübünün uyguladığı bu çifte standart ve terör destekçisi tavrı ise birçok kişinin tepkisine neden oldu.
St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum.
Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim. pic.twitter.com/6hSSqYelJs
St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum.
Mehmetçik'e desteği hazmedemediler
Enver Cenk Şahin'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti.
Alman ekibinden yapılan açıklamada, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, Cenk'in sözleşmesinin devam ettiği fakat maçlara ve antrenmanlara katılamayacağı bildirildi. Şahin'in başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilmesine de izin verildiği ifade edildi.
Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu;
İran'dan da skandal ceza
İran Futbol Federasyonu Ahlak Komitesi, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan Traktör takımı futbolcusu Mehdi Babri’ye men cezası verdi. Yapılan açıklamada "Traktör takımının oyuncusu Mehdi Babri’nin sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı paylaşımı ve Sanatı Nefti Abadan takımının oyuncusu Sirvan Kurbani’nin hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle her iki oyuncuya geçici olarak sahalardan men cezası verildi" ifadelerine yer verdi.
Almanya'da ırkçılık tavan yaptı
Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.
Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı "Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu" sözleriyle bıraktı. pic.twitter.com/TNWHAhuPe6
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı "Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu" sözleriyle bıraktı. pic.twitter.com/TNWHAhuPe6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 22, 2018
UEFA asker selamı için soruşturma açtı
UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.
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