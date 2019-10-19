St. Pauli’den terör örgütünü destekleyen koreografi

Geçen hafta Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı’nı sosyal medya hesabından paylaştığı için kulübü St. Pauli tarafından, ‘Spora siyaset karıştırdığı’ gerekçesiyle takımından ihraç edilen Enver Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı.

Tribünlerde sarı-kırmızı-yeşil renklerden oluşan koreografi sergilenirken ‘rojova için ayaklan’ yazılı pankartlar asıldı.

Almanya Futbol Federasyonu ‘selam’ verilmesinden dolayı birçok futbolcuya ve kulübe ceza yağdırırken, terörü destekleyen pankartın açılmasına ise sessiz kalması tepkiye yol açtı.

St. Pauli’nin Türklerden oluşan ‘Ölene kadar’ adlı taraftar grubunun ise buna nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Bazı taraftarlar bundan sonra kulüp üyeliğinden istifa ederek maçlara gitmeyeceklerini ve takımı protesto edeceklerini açıkladı.

St. Pauli kulübünün uyguladığı bu çifte standart ve terör destekçisi tavrı ise birçok kişinin tepkisine neden oldu.

St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum.



Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim. pic.twitter.com/6hSSqYelJs — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) October 14, 2019

Mehmetçik'e desteği hazmedemediler

Enver Cenk Şahin'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, Cenk'in sözleşmesinin devam ettiği fakat maçlara ve antrenmanlara katılamayacağı bildirildi. Şahin'in başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilmesine de izin verildiği ifade edildi.

Enver Cenk Şahin Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak Enver Cenk Şahin'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etmişti.Alman ekibinden yapılan açıklamada, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığı duyurulmuş ve Cenk'in sözleşmesinin devam ettiği fakat maçlara ve antrenmanlara katılamayacağı ifade edilmişti.Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktıBaşakşehir'de idmanlara çıkacakBarış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin eski kulübü Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak. Türk halkından ve birçok kulüpten destek mesajı almasıyla ilgili olarak konuşan Enver Cenk, şu görüşleri paylaştı:"Zor bir süreç olduğu için zor zamanlarda ülke olarak çok güzel kenetleniriz. Bu beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Destek görmek, insanların duygu ve düşüncelerini paylaşması tabii ki Türk evladı olarak tüylerimi diken diken etti. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim."Milli takımın Fransa deplasmanındaki golü asker selamı vererek kutlamasından dolayı gurur duyduğun altını çizen Enver Cenk Şahin, "O ayrı bir gurur, bu duyguyu yaşayan herkes bunu hissetmiştir. Özellikle gol sonrasında yapılan şeyler gurur verici. Suriye'de operasyonda bulunan Mehmetçiklerimize armağan olsun." yorumunu yaptı. Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski kulübü Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak. pic.twitter.com/Dk4tCEASyv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019

Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu;

İran'dan da skandal ceza

İran Futbol Federasyonu Ahlak Komitesi, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan Traktör takımı futbolcusu Mehdi Babri’ye men cezası verdi. Yapılan açıklamada "Traktör takımının oyuncusu Mehdi Babri’nin sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı paylaşımı ve Sanatı Nefti Abadan takımının oyuncusu Sirvan Kurbani’nin hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle her iki oyuncuya geçici olarak sahalardan men cezası verildi" ifadelerine yer verdi.

İran’da Barış Pınarı Harekatı’nı destekleyen futbolcuya men cezası İran Futbol Federasyonu’nun yayımladığı bildiride, Traktör ve Sanatı Nefti Abadan oyuncularına sahadan men cezası verildiğini duyurarak, "Traktör takımının oyuncusu Mehdi Babri’nin sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı paylaşımı ve Sanatı Nefti Abadan takımının oyuncusu Sirvan Kurbani’nin hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle her iki oyuncuya geçici olarak sahalardan men cezası verildi" ifadelerine yer verdi.Gelen tepkiler üzerine sildiMustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Babri, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış ve gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.Babri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.Mehmetçik'ten milli sporculara mesaj var#ÖZEL | “ASKER SELAMININ UEFA’DA BİR KARŞILIĞI YOK”Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, UEFA’nın asker selamı için açtığı soruşturmayı @yenisafakspor için değerlendirdi https://t.co/ds6nVa840T pic.twitter.com/4wzfF1a5hd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2019

Almanya'da ırkçılık tavan yaptı

Rusya'da geçen yıl düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018’in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı "Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu" sözleriyle bıraktı. pic.twitter.com/TNWHAhuPe6 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 22, 2018

UEFA asker selamı için soruşturma açtı

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.