Spor

Stuttgart kaptanı Atakan Karazor: "Keşke bir Türk takımı olsaydı"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid’in sahasında Stuttgart’ı 3-1 mağlup ettiği maç sonrası kırmız-beyazlı takımın kaptanı Atakan Karazor, açıklamalarda bulundu. Karazor, “İyi bir oyun oynadık. Deplasmanda Real Madrid’e karşı oynamak zor ama takım olarak iyiydik. Şampiyonlar Ligi’nde daha iyisini yapacağız” dedi.

13:49 - 18/09/2024 الأربعاء
DHA
Atakan Karazor
Atakan Karazor

Stuttgart’ın kaptanı Atakan Karazor, Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Maçta yüzde 97 pas isabetiyle oynayan ve kendi performansını değerlendiren Karazor, “Real Madrid’e karşı deplasmanda oynamak her zaman zordur. Son şampiyonlar ve kupayı en çok kazanan takım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iyi işler yapacağız. Bugün kendi oyunumu beğendim ama önemli olan takım olarak kazanmak. Ben de iyi oyunum sürdürmek istiyorum” diye konuştu.


"Bir Türk takımı olsaydı"

Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın heyecan verici olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, “Çok güzel bir tecrübe. Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek çok özel. Bu sezon bir Türk takımı da burada olsaydı daha da güzel olurdu” şeklinde konuştu.



#Şampiyonlar Ligi
#Atakan Karazor
#Stuttgart
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