Stuttgart kaptanı Atakan Karazor: "Keşke bir Türk takımı olsaydı"

Stuttgart’ın kaptanı Atakan Karazor, Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Maçta yüzde 97 pas isabetiyle oynayan ve kendi performansını değerlendiren Karazor, “Real Madrid’e karşı deplasmanda oynamak her zaman zordur. Son şampiyonlar ve kupayı en çok kazanan takım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iyi işler yapacağız. Bugün kendi oyunumu beğendim ama önemli olan takım olarak kazanmak. Ben de iyi oyunum sürdürmek istiyorum” diye konuştu.