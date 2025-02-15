Süper Lig'de Başakşehir bu sezon evinde ikinci kez yenildi

Turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın önemli bir bölümünde oyun üstünlüğünü elinde bulundurdu. Mücadelenin 80. dakikasında Jerome Opoku ile Ahmet Aslan arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından Sipay Bodrum FK penaltı kazandı. Bu pozisyonda yaptığı faul nedeniyle Opoku da ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bodrum temsilcisi, 83. dakikada George Puscas'ın penaltı atışını gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan'ın 88. dakikada yaptığı 3 oyuncu değişikliği hamlesi de sonuç vermedi ve karşılaşma Sipay Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.