Süper Lig'de çılgın geri dönüş: Tam 7 gol atıldı

Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Yeni Malatya ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Öte yandan Fatih Karagümrük'ün yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Pesic, Süper Lig kariyerinde çıktığı 5 maçta 5 gole ulaştı ve muhteşem bir istatistiğe imza attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

10. dakikada Fatih Karagümrüklü Bertolacci ceza sahası içinde topla buluştu ancak kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

GOL!

18. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hadadi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu: 1-0.

GOL!

24. dakikada ev sahibi ekip 2. golü buldu. Chouiar'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Mustafa Eskihellaç, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

GOL!

30. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Efe Tatlı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci'nin şutunda, savunmadan da seken meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

GOL!

40. dakika Yeni Malatyaspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pası sonrası sol çaprazda topla buluşan Chouiar, savunmaya rağmen ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

GOL!

44. dakikada Fatih Karagümrük maçtaki 2. golünü buldu. Balkovec'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Pesic'in kafa vuruşunda, yerden de seken top Yeni Malatyaspor filelerine gitti: 3-2.

60'ıncı dakikada orta alanda faul verilen karara tepki gösteren Nshimirimana'ya hakem sarı kart vererek, ikinci sarı kartla oyundan ihraç etti.

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69'uncu dakikada Tetteh, ceza sahası içerisine doğru hareketlenen Adem'e pasını gönderdi. Hakem Adem'in ceza sahası içerisinde düşürülmesine penaltı kararı verdi. Video Yardımcı Harem (VAR) odasından gelen uyarıyı dinleyen Hüseyin Göçek, bir önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

GOL!

75'inci dakikada ceza sahası içerisinde topu kontrol Samet'in önünden meşin yuvarlağı alan Pesic, topu ağlara gönderdi: 3-3.

81'inci dakikada Yeni Malatya'da Osman Haqi kaptığı topla hızlıca rakip kale sahasına girdi ancak top savunmanın müdahalesi ile kornere gitti.

GOL!

87'nci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Bertolacci'nin vuruşunda top filelere gitti: 3-4.

Karşılaşma, Karagümrük'ün 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

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