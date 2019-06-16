SÜPER LİG

Süper Lig'e transferini halı saha maçında açıkladı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan takımlarımızdan Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon öncesindeki ilk transferini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alexander Barboza

Alexander Barboza

Teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşan Yeni Malatya, River Plate’in stoperi Alexander Barboza ile anlaşmaya vardı.

Başarılı stoper de arkadaşlarıyla gittiği halı saha maçında Evkur Yeni Malatyaspor’un formasını giyerek sarı kırmızılı camiaya selam gönderdi.

1.93’lük dev stoperin hafta içi İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

  • Bu sezon 24 maça çıkan Barboza, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

24 yaşındaki futbolcunun River Plate ile olan sözleşmesi de önümüzdeki günlerde sona erecek.

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