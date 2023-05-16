Süper Lig'e yükselecek ikinci takımın durumu son haftaya kaldı

Göztepe-Çaykur Rizespor
Spor Toto 1’inci Lig’de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç adeta nefesleri kesti. Bir yandan Play-Off’u garantilemek isteyen Göztepe, bir yandan direkt Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor Gürsel Aksel Stadı’ndaki randevuda 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, rakibi Pendikspor’un Bandırmaspor’u 2-1 yenmesiyle Süper Lig’e resmen çıkışını önümüzdeki haftaya erteledi. Evinde Altınordu’yu konuk edecek Çaykur Rizespor sahadan puan ya da puanlarla ayrılması durumunda geçen sezon veda ettiği Süper Lig’e geri dönecek. Göztepe, ise 86’ncı dakikaya kadar 3-1 önde götürdüğü maçta bir puana razı olup puanını 59’a yükseltti. Göztepe ise matematiksel olarak Play-Off’ta yer aldı. Göztepe rakipleri Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü ve Manisa Futbol Kulübü’nün olası ikili, üçlü ve dörtlü averaj hesaplarında önünde yer alıyor.
12’nci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Kvasina ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Çaykur Rizespor kalecisi Zafer topu güçlükle çeldi.
21’inci dakikada Göztepe öne geçti. İsmail’in soldan kullandığı köşe atışında Atınç kafayı vurdu, top kaleci Zafer’den sekti. Arka direkte pozisyonu takip eden Emir son dokunuşunu yaptı. Önce yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR’dan yapılan inceleme sonucu hakem Suat Arslanboğa santra noktasını gösterdi: 1-0.
24’üncü dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta sağ kanattan Tarık’ın ortasına ceza sahası sol çaprazındaki İsmail gelişine vurdu. Direğe çarpan top fileleri sarstı: 2-0.
43’üncü dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Konuk takımda Alper’in derinlemesine pasında topla buluşan Benhur ceza sahasına ortaladı. Mary, Atınç ve Emir’in arasından topu boş kaleye gönderdi: 2-1.
55’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Mamah, rakibinden sıyrılır sıyrılmaz şutunu çekti, top kaleci Zafer’in bakışları arasında yandan auta çıktı.
58’inci dakikada Göztepe, İsmail Köybaşı ile bir gol daha buldu. Kvasina’nın indirdiği topa gelişine vuran İsmail, meşun yuvarlağı kalecinin üzerinden filelere gönderdi: 3-1.
80’inci dakikada sol kanattan Ogün’ün ortaladığı topa Sinan kafayı vurdu. Sinan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
85’inci dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Savunmada topu kapan Mamah atağa çıkarken, rakibine dirsek atınca ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
86’ncı dakikada Mamah’ın faülü sonucu kullanılan frikikte Alberk topu filelerle buluşturdu: 3-2.
90+4’üncü dakikada ilgin bir an yaşandı. Çaykur Rizespor Haqi Osman ile golü attı. Hakem Suat Arslanboğa önce santrayı gösterdi ve golü verdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Arslanboğa golü iptal etti ve Çaykur Rizespor lehine penaltı kararına hükmetti.
90+10’uncu dakikada penaltı atışını gole çeviren Koray skoru eşitledi: 3-3.
Mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.