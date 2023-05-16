Süper Lig'e yükselecek ikinci takımın durumu son haftaya kaldı

Spor Toto 1’inci Lig’de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç adeta nefesleri kesti. Bir yandan Play-Off’u garantilemek isteyen Göztepe, bir yandan direkt Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor Gürsel Aksel Stadı’ndaki randevuda 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, rakibi Pendikspor’un Bandırmaspor’u 2-1 yenmesiyle Süper Lig’e resmen çıkışını önümüzdeki haftaya erteledi. Evinde Altınordu’yu konuk edecek Çaykur Rizespor sahadan puan ya da puanlarla ayrılması durumunda geçen sezon veda ettiği Süper Lig’e geri dönecek. Göztepe, ise 86’ncı dakikaya kadar 3-1 önde götürdüğü maçta bir puana razı olup puanını 59’a yükseltti. Göztepe ise matematiksel olarak Play-Off’ta yer aldı. Göztepe rakipleri Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü ve Manisa Futbol Kulübü’nün olası ikili, üçlü ve dörtlü averaj hesaplarında önünde yer alıyor.