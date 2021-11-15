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Suudi Arabistan'da mutsuz olan Vincent Aboubakar için olay sözler

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Vincent Aboubakar, yeni kulübünde sorunlar yaşıyor. Beklediği ortamı bulamayan Kamerunlu yıldızın ödemeler konusunda da sıkıntı yaşadığı bu yüzden de takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Yeniden Beşiktaş'a döneceği konuşulan futbolcuyla ilgili TVNET 4X4Futbol yayınında Mehmet Ayan ve Ergin Aslan'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistanda mutsuz olan Vincent Aboubakar için olay sözler
Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden biriydi.

Beşiktaş'a yeniden dönebileceği konuşulan Vincent Aboubakar ile ilgili spor yorumcusu Mehmet Ayan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ayan, TVNET 4X4Futbol yayınında Aboubakar konusunda Beşiktaş'tan duyduklarının çok kritik olduğunu ve Kamerunlu yıldızın kulübün kapısından içeriye giremeyeceğinin söylendiğini belirtti.

Ergin Aslan ise yaptığı yorumda Aboubakar'ın Beşiktaş ile bir işinin olmaması gerektiğini söyledi. Aslan, "Aboubakar ile şampiyon olacağıma, Aboubakar'sız 5. olsun" dedi.

  • Hatırlanacağı üzere Aboubakar, geçtiğimiz sezonun en kritik haftalarında sakatlığı sebebiyle forma giymemişti. Kamerunlu yıldızın sözleşmesinde otomatik uzama maddesi olduğu ortaya çıkınca oyuncunun 'bilerek' oynamadığı iddia edilmişti.
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