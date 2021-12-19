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Tayfun Korkut Dortmund'u devirdi

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, Tayfun Korkut yönetimindeki Hertha Berlin’e 3-2 yenildi.

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Haber Merkezi AA
Tayfun Korkut Dortmundu devirdi
Tayfun Korkut maçta oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 17. haftasında Olimpiyat Stadı'nda teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut’un yaptığı Hertha Berlin’e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar, 31. dakikada Julian Brandt’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hertha Berlin, 51. dakikada Ishak Belfodil, 57. ve 69. dakikalarda Marco Richter ile bulduğu 3 golle skoru 3-1 yaptı.

Borussia Dortmund, karşılaşmanın son bölümünde rakip üzerine baskıyı artırarak 83. dakikada Steffen Tigges’in topu filelere göndermesiyle durumu 3-2'ye getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma Hertha Berlin’in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

  • Ligde 34 puanda kalan Borussia Dortmund, sezonun ilk yarısını lider Bayern Münih’in 9 puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Puanını 21’e çıkaran Hertha Berlin, 11. sırada yer aldı.

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