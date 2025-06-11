Tayyip Talha'dan lise öğretmenine Beşiktaş forması

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç, tatil için geldiği memleketi Karabük’te Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu’nu ziyaret etti. Sanuç, Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi’nden lise öğretmeni olan Küçükzoroğlu’na tüm Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı, 5 numaralı "Tayyip Talha" yazan formasını hediye etti.