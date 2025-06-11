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Tayyip Talha'dan lise öğretmenine Beşiktaş forması

Tayyip Talha'dan lise öğretmenine Beşiktaş forması

10:5011/06/2025, Çarşamba
IHA
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Tayyip Talha Sanuç ve Şevket Küçükzoroğlu hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tayyip Talha Sanuç ve Şevket Küçükzoroğlu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, lise öğretmenine Beşiktaşlı futbolcuların imzalarının bulunduğu formayı hediye etti.

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç, tatil için geldiği memleketi Karabük’te Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu’nu ziyaret etti. Sanuç, Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi’nden lise öğretmeni olan Küçükzoroğlu’na tüm Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı, 5 numaralı "Tayyip Talha" yazan formasını hediye etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Küçükzoroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi’nden eski öğrencisi Tayyip Talha Sanuç’u göstermiş olduğu başarılarından dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.




#Beşiktaş
#Tayyip Talha Sanuç
#Şevket Küçükzoroğlu
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