Eskişehirspor forması giyen Metehan Altunbaş LASK Linz'e transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un dikkat çeken oyuncusu Metehan Altunbaş, Avrupa'nın yolunu tuttu. 17 yaşındaki santrfor oyuncusu, Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz'e transfer oldu.
Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek. Avusturya LASK Linz takımına transfer olan evladımıza, yeni yolculuğunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor formasıyla 15 maça çıkan Metehan Altunbaş, 1 gol ve 1 asistle oynadı.
- TFF 1. Lig'den Avrupa'ya
- TFF 1. Lig, Avrupa kulüplerinin yakından izlendiği bir lig olmaya devam ediyor. Daha önce 1 Temmuz 2016 yılında Freiburg, Altınordu'dan Çağlar Söyüncü'yü 2.65 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Son olarak da Olympique Lyon, Altay forması giyen Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.
Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek...
Avusturya LASK Linz takımına transfer olan evladımıza, yeni yolcuğulunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz. pic.twitter.com/QbM9ELDMQ3
Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek...
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