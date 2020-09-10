Eskişehirspor forması giyen Metehan Altunbaş LASK Linz'e transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un dikkat çeken oyuncusu Metehan Altunbaş, Avrupa'nın yolunu tuttu. 17 yaşındaki santrfor oyuncusu, Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz'e transfer oldu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek. Avusturya LASK Linz takımına transfer olan evladımıza, yeni yolculuğunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geride bıraktığımız sezon Eskişehirspor formasıyla 15 maça çıkan Metehan Altunbaş, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

TFF 1. Lig'den Avrupa'ya

TFF 1. Lig, Avrupa kulüplerinin yakından izlendiği bir lig olmaya devam ediyor. Daha önce 1 Temmuz 2016 yılında Freiburg, Altınordu'dan Çağlar Söyüncü'yü 2.65 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Son olarak da Olympique Lyon, Altay forması giyen Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmıştı.

Cenk Özkacar Lyon için Fransa'ya gitti İstanbul Havalimanı'na menajeri Mustafa Doğru ile gelen Cenk Özkacar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anlaşmaya vardığı Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemi Fransa'da temsil edeceğim için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle transfer sürecim biraz uzadı. Şimdi transferim için buradan Fransa'ya hareket edeceğim. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bana destek mesajı gönderen, burada ve Fransa'da yanımda olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.Olympique Lyon'dan teklif gelince gururlandığını ve çok sevindiğini aktaran genç futbolcu, "Başta ailem olmak üzere bu süreçte katkı sunan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şu an sadece transferime odaklandım. Yeni kulübüme hedefleri doğrultusunda katkı sunmak istiyorum. Mücadele vermek istiyorum. Fransa'da mücadele veren Türk futbolcularla da gidince iletişim kurup görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Trabzonspor ve Beşiktaş'la anlaşamadı, yurt dışına transfer oluyor