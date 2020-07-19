2.LİG

TFF 2. Lig'de düşen takımlar belli oldu: Eskişehirspor, Adanaspor, Osmanlıspor

Osmanlıspor 2. Lig'e düştü

Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'den bir alt lige düşen üçüncü ve son takım Osmanlıspor oldu. TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düşen takımlar Eskişehirspor, Adanaspor ve Osmanlıspor oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmanlıspor küme düştü

Osmanlıspor küme düştü

TFF 1'inci Lig'in kapanış haftasında Osmanlıspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Osmanlıspor, sezonu 30 puanla 16'ncı sırada tamamladı ve TFF 1'inci Lig'e veda eden son takım oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Osmanlıspor: Ahmet, Ali Ülgen (Dk.29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Emre İyican (Dk.46 Tamer Aşık), Atakan (Dk.78 Barış Zeren), Doğukan, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk (Dk.90 Batuhan Yılmaz), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk.90 Tugay Kaçar)

Balıkesirspor: Yiğithan, Kağan, Sezer (Dk.86 Enes Karabulut), Batuhan, Berat, Serdar, Görkem (Dk.46 Ezeh), Mrsic (Dk.86 Emre Şahin) , Malle, Celal Emir (Dk.81 Emirhan Çakır), Kethevoama

Goller: Dk.31 (P) Mertan Caner Öztürk, Dk.58 Doğukan Efe, Dk.62, Dk.80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk.19 Celal Emir Dede, Dk.38 Kethevoama, Dk.66 Antonio Mrsic (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Atakan Çetinkaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Batuhan İşçiler, Görkem Fidani Serdar Güncü (Dk.90 Taha Yavuz Yılmaz), Aly Malle, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır (Balıkesirspor)


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