Thomas Reis'ten dikkat çeken itiraf: Beşiktaş maçının kırılma anını açıkladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Kritik derbi galibiyetinin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Reis şöyle konuştu;

'Maç maç gidiyoruz'

"Takımı tebrik ederim. Soyunma odasında birlik ve aile olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Maç maç gidiyoruz. Sahada herkes birbiri için koştu ve savaştı. Genel olarak bakarsak, ilginç de bir maç oldu aslında..."

'Her zaman böyle kazanamazsınız'

"Plan disiplinli olabilmekti... Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk ve biz de iyi savunduk. Futbol da oynamalısınız, her zaman böyle kazanamazsınız. Geçiş de oynamalısınız. Beşiktaş güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım. Biz üzerimize düşeni iyi yaptık ve savunmada da iyiydik. Beşiktaş maçı öncesi Finlandiya'ya uzun bir yolculuk yaptık. Hücumda iyi oyuncularımız var ama maç kazanmak için iyi de savunma yapmalısınız."

'Analiz ederek yola devam edeceğiz'

"Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz."

'İngiltere haftası gibi'

"Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı çok ilginç bir maç oldu. İki takım adına da fırsatlar vardı. Onlar da gol bulabilirdi. Biz maçı daha erken bitirebilirdik. Arka arkaya kazandık ama ayaklarımız yere basmalı. Her maç puan almak çok zor. İngiltere haftası gibi, çok kısa zamanlarda çok maç oynadık ve kazandık."

'Maçın kırılma anı...'

"Maçın kırılma anı, Beşiktaş'tan daha fazla gol atmamız... Beşiktaş kötü bir takım değil, gayet iyi bir takım. Onları iyi savunduk. Andre Onana'nın çok iyi performansı ve yardımı oldu. Belki ikinci golden sonra maçı kazanacağımızı hissettik. Her maç kırılma anları olacaktır ama bu maç için iyi bir kalecimizin olduğunu söyleyebiliriz."

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