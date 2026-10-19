Oulai'den gündem olan hareket: Ezeli rakibi beğendi

Galatasaray’ın daha önce kadrosuna katmak istediği Christ Oulai, sosyal medyadaki hareketiyle gündeme geldi. Fiorentina forması giyen genç futbolcu, sarı-kırmızılıların Instagram hesabından yaptığı günaydın paylaşımını beğendi.

Galatasaray, Christ Oulai’yi hem geçen sezonun devre arasında hem de yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Trabzonspor’un transfere onay vermemesi üzerine genç oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferi gerçekleşmedi. Fildişi Sahilli futbolcu, daha sonra Serie A ekiplerinden Fiorentina’ya imza attı.

Fiorentina’da forma şansı arıyor

20 yaşındaki futbolcu, Fiorentina’nın Serie A’da oynadığı 7 karşılaşmanın 4’ünde görev aldı ve toplam 168 dakika sahada kaldı. İlk 11’de düzenli olarak forma giymekte zorlanan Oulai, çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı.

Süre bulmakta zorlanan genç oyuncu, bu kez sahadaki performansıyla değil, sosyal medyadaki hareketiyle dikkat çekti. Oulai’nin Galatasaray’ın günaydın paylaşımını beğenmesi, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.

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