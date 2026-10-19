Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor
Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşmaya hazırlanan, ardından Süper Lig'de Fenerbahçe derbisine çıkacak Galatasaray'a Rafael Leao'dan kötü haber geldi.
Galatasaray, Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Rafael Leao’nun Acıbadem’de yapılan MR ve tetkiklerinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun durumu günlük olarak takip edilecek" ifadelerine yer verildi.
Portekizli futbolcu, Gençlerbirliği karşılaşmasında oyuna girdikten yalnızca 16 dakika sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelmişti.
Galatasaray'ın önündeki yoğun fikstür nedeniyle Leao'nun durumu yakından takip edilecek. Yıldız oyuncunun Lille deplasmanında forma giymesinin beklenmediği, Fenerbahçe derbisine yetişmesinin de zor olabileceği öngörülüyor.