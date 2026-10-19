Italiano Trabzonspor yenilgisi sonrası teşhisi koydu: 'Bunları düzeltirsek...'

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Yenilginin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano basın toplantısında soruları yanıtladı.

Italiano'nun açıklamaları şöyle;

'Düzeltirsek çok daha güzel göreceğimizi düşünüyorum'

"Bundan önceki mağlubiyetlerde rahatsız oluyordum, çok sinirleniyordum ama bu maç öyle değildi... Performansımızdan çok memnunum. Andre Onana harika kurtarışlar yaptı. Onlara çok pozisyon vermedik. Çok iyi hazırlandık, Trabzonspor'a zorluk çıkardık ama bazı yerlerde doğru yapamadık. Çalışarak bunları düzeltmeliyiz. Takımdan memnunum ama sonuç bunu yansıtmıyor. Onların evinde pas yaptık, çok fazla topa sahip olduk. Bunları düzeltirsek çok daha güzel göreceğimizi düşünüyorum."

'Konsantrasyon daha yüksek olmalı'

"Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var. Daha karakterli olmalıyız, son paslar daha iyi olmalı, son vuruşlar daha iyi olmalı. Konsantrasyon daha yüksek olmalı. Evimizde bu çok yüksek ama deplasmanda bunu yapamıyoruz. Puanlar kaybettik... Bunlara çözüm bulunabilir, imkansız değil. Evimizden uzak kalınca sorun var, bunu çözebiliriz. Çalışmamız gerekiyor sadece... Ligde her puan çok önemli. Bunu geliştirmemiz gerekiyor."

'Bu yüzden deplasmanda kaybediyoruz'

"Çok açık ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Deplasmanlarda dokunuşlar yapmalıyız ve hemen çözüm bulmalıyız. Taraftar olmadığında kazanamamak kabul edilebilir bir şey değil. Büyük takım her yerde, aynı şekilde oynar. Problem var. Karakter problemi oluyor. Son dokunuş problemi oluyor, son paslarda problem oluyor. Karar anında hata yapıyoruz, konsantrasyon problemi oluyor. Oyunu okumakta sıkıntı oluyor. Bu yüzden deplasmanda kaybediyoruz."

'Beni sinirlendirmeye başladı'

"Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı, yormaya başladı. Buna çözüm bulacağız. Çözüm bulacak kişi ben ve ekibim. İç sahada başka, deplasmanda başka oyun kabul edilebilir değil."

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