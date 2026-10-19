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Trabzonspor U19 - Beşiktaş U19 maçında farklı skor: 8'de 8 yaptılar

Trabzonspor U19 - Beşiktaş U19 maçında farklı skor: 8'de 8 yaptılar

16:45, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:48, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor U19 - Beşiktaş U19 maçında farklı skor: 8'de 8 yaptılar
Karşılaşmadan kare.

U19 PAF Ligi'nde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan mücadeleden siyah-beyazlılar, farklı skorla galibiyetle ayrılarak 8'de 8 yaptı.

U19 PAF Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-1’lik galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Siyah-beyazlılar, etkili performansıyla üç puana uzanırken puanını 24’e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 19 puanda kaldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 24. dakikada Alamgir Smakov’un golüyle öne geçti. Siyah-beyazlılar, 32. dakikada Tuna Baran Demir ve 35. dakikada Sarp Karatopraklı’nın golleriyle farkı açtı.

Trabzonspor, 39. dakikada Oğuzhan Ertem’in kaydettiği golle farkı azaltmaya çalıştı. Ancak Beşiktaş, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Alamgir Smakov, 48. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi: Trabzonspor 1-4 Beşiktaş.

Zirvede Kartal Var

Bu galibiyetle puanını 24’e çıkaran Beşiktaş, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Siyah-beyazlılar ile Trabzonspor arasındaki puan farkı 5’e yükselirken bordo-mavililer 19 puanda kaldı.


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Başlıklar :Beşiktaş U19Trabzonspor U19U19 Gençlik
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