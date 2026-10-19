Trabzonspor-Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler: Büyük sürpriz
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Mücadele Akyazı’da saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Bu mücadele öncesinde Trabzonspor – Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri de belli oldu. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11’inde, muhtemel 11’inde kimler olacak? Trabzonspor-Beşiktaş maç kadrosunu haberimizden öğrenebilirsiniz?
Trabzonspor ile Beşiktaş bugün önemli bir karşılamada karşı karşıya gelecek. Bordo mavili ekip sahasında siyah beyazlı takımı konuk edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında bugün ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 13 puan elde eden bordo-mavililer, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek zirve mücadelesinde ağırlığını ortaya koymak istiyor. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan
Beşiktaş ise topladığı 15 puan ve maç eksiğiyle 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar Trabzonspor'u yenmesi halinde 18 puana yükselecek ve haftayı ikinci olarak kapatacak.