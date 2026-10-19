Arda Turan'ın Şampiyonlar Ligi'nde desteklediği takım: 'Galatasaray değil onlar kazansın'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Inter karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Teknik direktörlük kariyerinde kendisine örnek aldığı isimleri anlatan Turan, Devler Ligi'ndeki favorilerini ve gönlünden geçen takımı da açıkladı.

Örnek aldığı teknik direktörleri sıraladı

Teknik direktörlük anlayışını farklı isimlerden öğrendikleriyle şekillendirdiğini belirten Arda Turan, savunma konusunda Diego Simeone'den, hücum organizasyonlarında ise Luis Enrique'den ilham aldığını söyledi. Oyuncularla iletişim ve stres yönetiminde Fatih Terim'i örnek gösteren Turan, sezon öncesi hazırlıkta Oscar Ortega'nın, duran toplarda ise German Burgos'un çalışmalarından etkilendiğini ifade etti.

Turan, bir teknik direktörün kimliğinin yalnızca tek bir isimden etkilenerek oluşmadığını vurgulayarak farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin kendi sistemine uyarlanması gerektiğini dile getirdi.

Inter İtirafı: 'Keşkelerle yaşamak doğru olmaz'

Futbolculuk döneminde Inter ile adının anılması hakkında da konuşan Arda Turan, İtalyan devine duyduğu saygıyı dile getirdi. Inter'i dünya futbolunun en büyük markalarından biri olarak nitelendiren Turan, futbolculuk kariyerinin geride kaldığını belirterek geçmişe yönelik pişmanlıklarla yaşamak istemediğini söyledi.

Gönlünden geçen takım Atletico Madrid!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek takımları da değerlendiren Arda Turan, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'i favoriler arasında gösterdi. Barcelona'nın sürpriz yapabileceğini, Inter'in de turnuvada ileri aşamalara ulaşabileceğini belirtti.

Ancak kendisinden tek bir takım seçmesi istendiğinde Turan'ın tercihi dikkat çekti. Başarılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi kupasını Atletico Madrid'in kazanmasını istediğini açıkladı.

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