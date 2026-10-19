Trabzonspor'dan çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan bakın ne yazdı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kritik galibiyetle puanını 16'ya yükselterek ligde 4. sıraya yerleşti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Muhammed Salah kaydetti.

GALİBİYETİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin ardından Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Maç öncesine ait derbi skorlarının yer aldığı bir kitapta, Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin yanına tik işareti konulduğu görülürken Beşiktaş maçının karşısındaki skor bölümünün ise boş bırakıldığı görüldü.

Karşılaşmanın ardından kitap bu kez Ozan Tufan'ın önüne geldi. Başarılı orta saha oyuncusu kalemi eline alarak Beşiktaş karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin skorunu yazdı ve yanına tik işareti attı.

Trabzonspor'un bu paylaşımı, derbi galibiyetinin ardından dikkat çeken anlardan biri oldu.

İşte o paylaşım;

Spor

Akyazı'da Fırtına esti: Trabzonspor 2-0 Beşiktaş (ÖZET)