Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi sakatlık açıklaması
17:38, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:45, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor
Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması geldi. Bordo-mavili ekip, yıldız ismin sol uyluk kası ve tendonunda kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
Trabzonspor’da Beşiktaş karşılaşması öncesinde Arseniy Batagov’dan kötü haber geldi. Bordo-mavili kulüp, Ukraynalı stoperin yaşadığı sakatlığa ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan bilgilendirmede, Batagov’un antrenman sırasında sol uyluğunun ön kısmında ağrı hissettiği belirtildi. Oyuncuya yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ile kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildiği ifade edildi.
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