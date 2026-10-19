A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor: Sözleşme detayları belli oldu
A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’nın yerine Sergen Yalçın’ı göreve getirmeye hazırlanıyor. TFF’nin 53 yaşındaki teknik adamla yapacağı sözleşme süresi belli oldu.
A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Vincenzo Montella sonrası yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.
Kafa Sports’un aktardığı bilgilere göre, son olarak Beşiktaş’ta görev yapan deneyimli teknik adamla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Tarafların, A Milli Takım’ın başına geçmesi konusunda el sıkıştığı belirtildi.
Haberde, TFF’nin Sergen Yalçın ile kısa vadeli bir plan yerine uzun soluklu bir yapılanmayı hedeflediği ve tecrübeli çalıştırıcıyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması beklenirken, Sergen Yalçın’ın da yeni görevine yönelik çalışmalara başladığı belirtildi.