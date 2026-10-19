Trabzonspor – Beşiktaş CANLI BEIN SPORTS 1 İZLE || Trabzonspor – Beşiktaş maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş gelişme: Maçın tarihi değişiyor

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu mücadele öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir. Peki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi tarihe alınacak?