Tok satıcı Monaco

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarfettiği Radamel Falcao’nun kulübü Monaco bonservis talebinde ısrar ediyor. Kolombiyalı futbolcunun maaş yükünden kurtulmak istemesine rağmen sarı-kırmızılı kulübün yoğun ilgisinden yararlanmaya çalışan Monaco, futbolcunun bonservisi için 4 milyon Euro ücret talep ediyor. Galatasaray, yıllık ücreti ve bonuslarıyla birlikte yıllık maliyeti 6-7 milyon Euro’yu bulan Falcao için bonservis ücreti ödemek istemiyor. Monaco başkan yardımcısı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Falcao bizim kaptanımız. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli” sözlerini sarf etti. Menajerler aracılığıyla bonservis problemini çözmeye çalışan sarı-kırmızılılar, sonuca ulaşamaması halinde başka isimlere yönelecek ve kısa sürede transferi bitirecek.

PLASE GAMEIRO

Sarı-kırmızılılar takımın Radamel Falcao konusunda anlaşma sağlayamaması durumunda Valencia’nın yıldızı Kevin Gameiro’ya yöneleceği öğrenildi. İspanyol ekibinin 14,5 milyon Euro’ya Maxi Gomez’i transfer etmesiyle birlikte Rodrigo ve Gomez’in ardında üçüncü forvet konumuna düşen Fransız yıldız Valencia’dan ayrılmak istiyor. Valencia ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gameiro için Galatasaray ilk olarak kiralama teklifinde bulunacak. İspanyol kulübü ise 2018 yılında 16 milyon Euro’ya transfer ettiği yıldız oyuncu için 9 milyon Euro bekliyor. Geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 12 gol kaydederken 8 asist yaptı. Kariyerine Strasbourg altyapısında başlayan Gameiro, Lorient, PSG, Sevilla, A.Madrid ve Valencia’da oynadı.

Galatasaray komşuyu üzdü

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Yunanistan ekibi Panathinaikos’la Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Adem Büyük ve 62. dakikada Ryan Donk kaydederken, konuk ekibin tek sayısı 90+2’de Christian Konan’dan geldi. Galatasaray, kamp boyunca oynadığı RB Leipzig (3-2) ve Augsburg (4-1) maçlarında yenilmiş, Bordeaux maçını ise 3-1 kazanmıştı.