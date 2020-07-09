Trabzon’a büyük şok: Bordo mavililer şampiyonluk yolunda büyük yara aldı

Süper Ligin 31. Haftasında şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta lider Başakşenir’den 4 puan geriye düştü. Öne geçtiği maçlarda skor üstünlüğünü koruyaman Trabzonspor’un puan kaybı ise 24’e yükseldi.

Maça iki takım da kontrollü başlarken Antalyaspor, 8. dakikada öne geçti. Bu dakikada Trabzonspor ceza alanında Doğukan, Ndiaye tarafından düşürülünce verilen penaltı atışını gole çeviren Ufuk Akyol, Antalyaspor’u 1-0 öne geçirdi. Golden sonra oyunu rakip alana yıkan Trabzonspor’un 11. dakikada geliştirdiği atakta, Pereira’nın ortasında savunmadan seken topta VAR’a giden hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 15’de atışı kullanan Sosa skoru 1-1’e getirdi. 42’de soldan ceza alanına giren Ekuban, Mukairu’nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kalınca VAR incelemesi sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 43’de Sosa, topu kaleci Boffin’in üzerinden filelere göndererek Trabzonspor’un ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1.

ORGANİZE ATAK YAPAMADI

İkinci yarıya konuk Antalyaspor, beraberliği yakalamak için atak başlarken, Trabzonspor savunma güvenliğini ön planda tutup ani ataklarla farkı arttırmaya çalıştı. Yağış altında oynanan bu yarıda iki takım da top kontrolünde sıkıntı yaşarken, oyun temposu daha da düştü. Trabzonspor önde olmasına rağmen organize atak yapamadığı gibi çabuk ataklarda da pas bağlantılarında başarı sağlayamadı. Antalyaspor ise kaptığı toplar sonucunda ani ataklarla tehlikeli oldu. 66. dakikada taç atışından gelen topta savunma kademeden düştü. Bir anda kale alanında boşta kalan Yekta, topu kaleci Uğurcan’ın üzerinden filelere gönderdi ve skorueşitledi: 2-2. 80. dakikada Sosa’nın kullandığı kornerde Hosseini’nin kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

Şampiyonluk için pes etmeyeceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseayin Çimşir, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Kritik maçta berabere kaldıkları için üzgün olduklarını belirten Çimşir, “ Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz. Pandemiden sonra içeride oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık. Antalyaspor karşısında da böyle oldu. Antalyaspor’un orta sahası dinamik, bize sorun çıkardı. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakta sorun yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Alınan bir puan, kaybedilen 2 puan var. Bu mazçı kazanmamız gerekiyordu. Geride 3 maç kaldı ve 3 maçın ardından ne olacağını yaşayıp, göreceğiz” şeklinde konuştu.

Umudumuzu kaybetmedik

Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, puan kaybettikleri için mutsuz olduklarını ama umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Şampiyonluk yolunda havlu atmadıkları kaydeden Nwakaeme, “3 maç daha kaldı, her şey mümkün. Umudumuzu kaybetmiş değiliz, pes etmiş değiliz. 4 puan fark var. Harika bir sezon geçirdik, asla umudumuzu kaybetmedik” ifadelerini kullandı.

Hiç hesapta olmayan kayıp

Trabzonsporlu Guilherme, şampiyonluk yolunda asla pes etmediklerini söyledi. Çok zorlu bir sürece girdiklerini belirten Brezilyalı futbolcu, “Hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık. Kalan 3 maçımız var. Puan kaybını kapatabiliriz. Henüz bir şey bitmedi ve son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsin” diye konuştu.

Campi, Denizli maçında cezalı

Trabzonspor, geçen haftaki Galatasaray maçına göre Antalyaspor karşısında 2 değişikle çıkarken, sağ bekte Kamil Ahmet’in yerine kart cezası biten Pereira, stoperde cezalı Da Costa’nın yokluğunda Campi ilk 11’de forma giydi. Campi maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Arjantinli futbolcu, hafta sonu Denizlispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.