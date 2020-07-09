SÜPER LİG

Trabzon’a büyük şok: Bordo mavililer şampiyonluk yolunda büyük yara aldı

Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında evinde Antalyaspor’la berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Lider Başakşehir’le arasında puan farkı 4’e çıkan bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala zirve umutlarını azalttı. Trabzonspor’un gollerini Sosa penaltılardan atarken, konuk ekibin golleri Ufuk (Pen) ve Yekta’dan geldi.

Ali Kamel Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor - Antalyaspor

Trabzonspor - Antalyaspor

Süper Ligin 31. Haftasında şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak yarışta lider Başakşenir’den 4 puan geriye düştü. Öne geçtiği maçlarda skor üstünlüğünü koruyaman Trabzonspor’un puan kaybı ise 24’e yükseldi.

Maça iki takım da kontrollü başlarken Antalyaspor, 8. dakikada öne geçti. Bu dakikada Trabzonspor ceza alanında Doğukan, Ndiaye tarafından düşürülünce verilen penaltı atışını gole çeviren Ufuk Akyol, Antalyaspor’u 1-0 öne geçirdi. Golden sonra oyunu rakip alana yıkan Trabzonspor’un 11. dakikada geliştirdiği atakta, Pereira’nın ortasında savunmadan seken topta VAR’a giden hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 15’de atışı kullanan Sosa skoru 1-1’e getirdi. 42’de soldan ceza alanına giren Ekuban, Mukairu’nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kalınca VAR incelemesi sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 43’de Sosa, topu kaleci Boffin’in üzerinden filelere göndererek Trabzonspor’un ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1.

ORGANİZE ATAK YAPAMADI

İkinci yarıya konuk Antalyaspor, beraberliği yakalamak için atak başlarken, Trabzonspor savunma güvenliğini ön planda tutup ani ataklarla farkı arttırmaya çalıştı. Yağış altında oynanan bu yarıda iki takım da top kontrolünde sıkıntı yaşarken, oyun temposu daha da düştü. Trabzonspor önde olmasına rağmen organize atak yapamadığı gibi çabuk ataklarda da pas bağlantılarında başarı sağlayamadı. Antalyaspor ise kaptığı toplar sonucunda ani ataklarla tehlikeli oldu. 66. dakikada taç atışından gelen topta savunma kademeden düştü. Bir anda kale alanında boşta kalan Yekta, topu kaleci Uğurcan’ın üzerinden filelere gönderdi ve skorueşitledi: 2-2. 80. dakikada Sosa’nın kullandığı kornerde Hosseini’nin kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

  • Şampiyonluk için pes etmeyeceğiz
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseayin Çimşir, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Kritik maçta berabere kaldıkları için üzgün olduklarını belirten Çimşir, “ Bu yarış devam ediyor, üç maç daha kaldı, pes etmeyeceğiz. Pandemiden sonra içeride oynadığımız maçlarda başlangıç ve sonlarda sorunlar yaşadık. Antalyaspor karşısında da böyle oldu. Antalyaspor’un orta sahası dinamik, bize sorun çıkardı. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakta sorun yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Alınan bir puan, kaybedilen 2 puan var. Bu mazçı kazanmamız gerekiyordu. Geride 3 maç kaldı ve 3 maçın ardından ne olacağını yaşayıp, göreceğiz” şeklinde konuştu.
  • Umudumuzu kaybetmedik
  • Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, puan kaybettikleri için mutsuz olduklarını ama umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Şampiyonluk yolunda havlu atmadıkları kaydeden Nwakaeme, “3 maç daha kaldı, her şey mümkün. Umudumuzu kaybetmiş değiliz, pes etmiş değiliz. 4 puan fark var. Harika bir sezon geçirdik, asla umudumuzu kaybetmedik” ifadelerini kullandı.
  • Hiç hesapta olmayan kayıp
  • Trabzonsporlu Guilherme, şampiyonluk yolunda asla pes etmediklerini söyledi. Çok zorlu bir sürece girdiklerini belirten Brezilyalı futbolcu, “Hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık. Kalan 3 maçımız var. Puan kaybını kapatabiliriz. Henüz bir şey bitmedi ve son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsin” diye konuştu.
  • Campi, Denizli maçında cezalı
  • Trabzonspor, geçen haftaki Galatasaray maçına göre Antalyaspor karşısında 2 değişikle çıkarken, sağ bekte Kamil Ahmet’in yerine kart cezası biten Pereira, stoperde cezalı Da Costa’nın yokluğunda Campi ilk 11’de forma giydi. Campi maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Arjantinli futbolcu, hafta sonu Denizlispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak
Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için başlama tarihini 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihini 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Ayrıca Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Futbolculardan sadece 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Yeni yabancı kuralının da açıklandığı kararların tamamı şu şekilde:Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.Yeni yabancı kuralında altyapı oyuncularının detayları;-2020/21 - 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan yetişmiş bir oyuncu-2021/22 - İlk 11'de alt yapıdan yetişmiş bir oyuncu -2022/23 - ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş iki oyuncubulundurulması zorunlu olacak.1. Ligde yabancı sınırlaması nasıl olacak?TFF 1. Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 8 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 5 tanesi müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.TFF 1. Lig kulüpleri 2022-2023 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11’de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.

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