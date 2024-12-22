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Trabzon'da 'Pedro' fırtınası: Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yı mağlup etti

Trabzon'da 'Pedro' fırtınası: Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yı mağlup etti

21:0222/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Pedro galibiyeti getirdi.
Pedro galibiyeti getirdi.

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti ve üç maç sonra galip geldi. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 86. dakikada Pedro Malheiro attı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19 yaparak 12. sıraya yükseldi. Trabzonspor - Bodrum FK maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan müsabakayı bordo-mavililer, 1-0 kazandı.


Galibiyeti getiren golü 86. dakikada Pedro Malheiro kaydetti.


Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19 yaparak 12. sıraya yükseldi. Bodrum FK ise 14 puanla 17. sırada kaldı.


Son olarak Adana Demirspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, ligde 3 maç sonra galip geldi. Bodrumspor, Volkan Demirel yönetiminde ligde 6 maçta 4. yenilgisini aldı.


Bordo-mavililer, lige verilen ara sonrası deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.


Trabzonspor - Bodrum FK maçtan önemli dakikalar:

7' Sol çaprazdan ceza alanına giren Dimitrov'un kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi ayağıyla önledi.

9' Cihan Çanak'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

26' Cham'ın derinlemesine pasında yakın mesafeden Ozan Tufan'ın dokunduğu top, kaleci Sousa'da kaldı.

37' Seferi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu yakın mesafeden Celustka kaleye göndermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

40' Üzeyir Ergün'ün sağdan ortasında ceza alanı içinde Dimitrov'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+2' orta alanda Ali Şahin Yılmaz'dan kazandığı topla ceza alanına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mohammed'in şutunda, Uğurcan yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI

86' Pedro Malheiro, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu doksana gönderdi: 1-0.


TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇ SONUCU


TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Bodrum FK maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Trabzonspor
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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