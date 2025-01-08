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Fırtına kupaya farklı başladı: Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u mağlup etti | ÖZET

Fırtına kupaya farklı başladı: Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u mağlup etti | ÖZET

19:578/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve grup aşamasına üç puanla başladı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Vişça, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Nwakaeme attı. Trabzonspor - Alanyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.


Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Vişça, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Nwakaeme kaydetti.


Bu sonucun ardından Trabzonspor grup aşamasına üç puanla başladı.


Bordo-mavililer grup aşamasının ikinci haftasında 2. lig ekibi İskenderunspor'a konuk olacak.


Maçtan dakikalar;

17. dakikada Augusto'nun pasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen savunma uzaklaştırdı.

30. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'da kaldı.

İKİNCİ YARI

51' Sağ kanatta boş kalan Edin Vişça, vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-0.

58' Alanyaspor savunmasından seken top ceza sahası içerisinde Simon Banza'nın önünde kaldı. Golcü isim boş kaleye topu gönderdi: 2-0.


69' Vişça'nın pasıyla sol kanatta buluşan Nwakaeme, ayak içi plase vuruşuyla topu doksana gönderdi: 3-0.


TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇ SONUCU


TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - Alanyaspor maçının özetini izlemek için

Maçtan notlar:
Visca ve Mendy döndü

Trabzonspor'da Reeder Samsunspor maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Mendy, kupa maçıyla tekrar formasına kavuştu.


Karadeniz ekibinde, Sipay Bodrum FK ve Reeder Samsunspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Edin Visca da tedavisinin ardından Cihan Çanak'ın yerine 11'de görev buldu.


Eren Elmalı, kadroda yok

Trabzonspor'da Galatasaray'a transferi gündeme gelen Eren Elmalı, maç kadrosunda yer almadı. Eren'in yokluğunda savunmanın solunda Arif Boşluk görev yaptı. Eren Elmalı'nın hafif sakatlığının bulunduğu bildirildi.


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#Trabzonspor
#Alanyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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