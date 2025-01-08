Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Vişça, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Nwakaeme kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor grup aşamasına üç puanla başladı.

Trabzonspor - Alanyaspor maçının özetini izlemek için

Trabzonspor - Alanyaspor maçının özetini izlemek için

Visca ve Mendy döndü

Visca ve Mendy döndü

Karadeniz ekibinde, Sipay Bodrum FK ve Reeder Samsunspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Edin Visca da tedavisinin ardından Cihan Çanak'ın yerine 11'de görev buldu.