SÜPER LİG

Trabzonspor fırsat tepti

Trabzonspor ilk yarısını 2-0 önde kapadığı maçta deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalarak eline geçen fırsatı kaçırdı. Bordo-mavililerin 2 golünü Nwakaeme atarken, Kasımpaşa’nın sayıları Perica ve son dakikada penaltıdan Trezeguet’den geldi. Kasımpaşa ise puan özlemini Trabzonspor karşısında dindirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, ilk yarıyı 2-0 önde kapadığı maçta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 6. ve 13. dakikalarda Pavelka’nın vuruşlarında kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 25’de Perica’nın kafa vuruşu yine Uğurcan’da kaldı. 30. dakikada orta sahada Rodallega ile paslaşarak topu alan Nwakaeme, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 37. dakika içinde Kasımpaşa iki gol fırsatı yakaladı. Veysel Sarı’nın sağdan çizgiye inerek ortasında, Hosseini’ye çarpan top üst direkten geri döndü. Aynı dakika içinde ceza sahasında topla buluşan Veigneau’un altıpasın solundan çektiği şutta kaleci gole izin vermedi. 45+1’de ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme, Josue Sa’dan sıyrılmaya çalışırken Kasımpaşalı oyuncuya çarpan top yeniden önünde buldu ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2. İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Kasımpaşa, daha baskılı görünmeye başladı. 63. dakikada Karim Hafiz’in sağdan ortasında Perica kafayla skoru 2-1’e getirdi. 88’de ceza sahası içinde top Toure’nin eline çarparken, hakem VAR kararı ile penaltı atışını hükmetti. 90. dakikada topun başına geçen Trezeguet sonucu belirledi: 2-2.

Mustafa Denizli korkuttu

Mustafa Denizli
Mustafa Denizli

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon sorunu yaşayan 69 yaşındaki teknik adamın rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarı geç başlarken, takımın başında ise yardımcısı Sarp Yiğit yer aldı. Denizli hastaneden taburcu edilirken, “Yaşadığımız hadise aslında her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Bir anda futbolda yaşanan ters hadiseleri yaşayıp sinirleniyorsunuz. Hastaneye de kontrol amaçlı geldik” dedi.

  • Mutlu değilim
  • Trabzonspor’da 2 golün sahibi olan Nwakaeme attığı gollere sevinemediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, “Gol için mutluyum ama sonuç için mutlu değilim. Futbol 90 dakika. Maalesef böyle bir sonuç aldık. İkinci yarı baskıyı bekliyorduk. Bizim hatamızdı. Topu koruyarak ve pas yaparak maçı bitirebilirdik. Deplasmanda oynuyor ve kazanıyorsunuz rakibiniz üzerine gelecektir” ifadelerini kullandı.
  • Yusuf Yazıcı 11’de
  • Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanşında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı. Tedavisi süreci tamamlanan milli futbolcu, ilk 11’de görev yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman geçen haftaki Göztepe maçına göre tek değişiklik yaptı ve Kamil Ahmet’in yerine Toure’ye ilk 11’de görev verdi.
  • Kendi elimizle maçı verdik
  • Ünal Karaman
    Ünal Karaman
  • Trbazonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazanabilecekleri maçı kendi hatalarıyla beraberliğe getirdiklerini söyledi. Karaman’ın maç sonu yaptığı açıklamada, “Saçma sapan bir dakikada, yine gereksiz bir penaltı golüyle elimizdeki maçı vermiş olduk. Tempomuz, oyun kalitesi, topun bizde kalması arzu ettiğim seviyede değildi. Fizikselin ötesinde sinirsel bir yorgunluk olduğunu da düşünüyorum. Şartlar ne olursa olsun, siz Trabzonspor’sunuz, kaliteli oyuncularınız var. Bu dakikaya gelmiş maçı bitirmeniz gerekiyordu. Başaramadık, üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu Nwakaeme Kasımpaşa maçına damga vurdu
Trabzonsporlu Nwakaeme Kasımpaşa maçına damga vurdu

Trabzonspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçının ilk yarısına damga vurdu. 30 yaşındaki futbolcu attığı 2 golle adından söz ettirirken sosyal medyada başarılı oyuncuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı.Nwakaeme, Süper Lig'de bu maça kadar çıktığı 17 maçta 4 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.Yürüyerek gol atan adam #Nwakaeme ❤💙👏👏👏@Trabzonspor #BugünGünlerdenTrabzonspor #TSLive #trabzonspor pic.twitter.com/bQpkGfL14U&mdash; Salih Ayaroğlu (@salihayaroglu) 4 Mart 2019 &quot;Nwakaeme &quot; adı da zor arkadaş. Herkes farklı yazdığından tt ye de giremiyo&mdash; Cem Kılıç (@Cemaver) 4 Mart 2019 Adam orta sahadan at sürerek geldi attı yetmedi bir de rakip ile duvar pası yaparak atıyor golü. Kralsın Nwakaeme&mdash; Mustafa Korkmaz (@mustafak_61) 4 Mart 2019 Nwakaeme soğukkanlı ve çok zeki bir futbolcu.&mdash; Fevzi Durmuş (@FevziDurmu) 4 Mart 2019 Antony Nwakaeme reisin heykeli dikilmelidir. Yattaradan sonra böylesini ilk defa izliyoruz. @Trabzonspor&mdash; Habil and Kabil (@habilkurtarann) 4 Mart 2019 Adam yürüye yürüye depar atıyor, sürüne sürüne gol atıyor. Ne tuhaf adamsın Nwakaeme. :)&mdash; EnanAsrebos ﺦ (@enanasrebos) 4 Mart 2019

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