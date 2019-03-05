Trabzonspor fırsat tepti

Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, ilk yarıyı 2-0 önde kapadığı maçta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 6. ve 13. dakikalarda Pavelka’nın vuruşlarında kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 25’de Perica’nın kafa vuruşu yine Uğurcan’da kaldı. 30. dakikada orta sahada Rodallega ile paslaşarak topu alan Nwakaeme, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 37. dakika içinde Kasımpaşa iki gol fırsatı yakaladı. Veysel Sarı’nın sağdan çizgiye inerek ortasında, Hosseini’ye çarpan top üst direkten geri döndü. Aynı dakika içinde ceza sahasında topla buluşan Veigneau’un altıpasın solundan çektiği şutta kaleci gole izin vermedi. 45+1’de ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme, Josue Sa’dan sıyrılmaya çalışırken Kasımpaşalı oyuncuya çarpan top yeniden önünde buldu ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2. İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Kasımpaşa, daha baskılı görünmeye başladı. 63. dakikada Karim Hafiz’in sağdan ortasında Perica kafayla skoru 2-1’e getirdi. 88’de ceza sahası içinde top Toure’nin eline çarparken, hakem VAR kararı ile penaltı atışını hükmetti. 90. dakikada topun başına geçen Trezeguet sonucu belirledi: 2-2.

Mustafa Denizli korkuttu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon sorunu yaşayan 69 yaşındaki teknik adamın rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarı geç başlarken, takımın başında ise yardımcısı Sarp Yiğit yer aldı. Denizli hastaneden taburcu edilirken, “Yaşadığımız hadise aslında her hafta yaşadıklarımızın bir parçası. Bir anda futbolda yaşanan ters hadiseleri yaşayıp sinirleniyorsunuz. Hastaneye de kontrol amaçlı geldik” dedi.

Mutlu değilim

Trabzonspor’da 2 golün sahibi olan Nwakaeme attığı gollere sevinemediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, “Gol için mutluyum ama sonuç için mutlu değilim. Futbol 90 dakika. Maalesef böyle bir sonuç aldık. İkinci yarı baskıyı bekliyorduk. Bizim hatamızdı. Topu koruyarak ve pas yaparak maçı bitirebilirdik. Deplasmanda oynuyor ve kazanıyorsunuz rakibiniz üzerine gelecektir” ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı 11’de

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanşında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı. Tedavisi süreci tamamlanan milli futbolcu, ilk 11’de görev yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman geçen haftaki Göztepe maçına göre tek değişiklik yaptı ve Kamil Ahmet’in yerine Toure’ye ilk 11’de görev verdi.

Kendi elimizle maçı verdik



Trbazonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazanabilecekleri maçı kendi hatalarıyla beraberliğe getirdiklerini söyledi. Karaman’ın maç sonu yaptığı açıklamada, “Saçma sapan bir dakikada, yine gereksiz bir penaltı golüyle elimizdeki maçı vermiş olduk. Tempomuz, oyun kalitesi, topun bizde kalması arzu ettiğim seviyede değildi. Fizikselin ötesinde sinirsel bir yorgunluk olduğunu da düşünüyorum. Şartlar ne olursa olsun, siz Trabzonspor’sunuz, kaliteli oyuncularınız var. Bu dakikaya gelmiş maçı bitirmeniz gerekiyordu. Başaramadık, üzgünüm” ifadelerini kullandı.