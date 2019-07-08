Trabzonspor Gaston Campi ile anlaşmaya vardı

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Gaston Campi’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Kiralık olarak anlaşma sağlanan 28 yaşındaki oyuncunun salı günü Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından bu transfere resmiyet kazandırılacağı öğrenildi.