Trabzonspor görüşme yaptığı futbolcuyu Akyazı'ya getirdi

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesinde bordo mavili yönetim sürpriz bir ismi Akyazı'ya getirdi. Donis Avdijaj ile yollarını ayıran bordo mavililer, son olarak Kayserispor forması giyen Bilal Başacıkoğlu ile anlaşmaya vardı.

Genç oyuncu Trabzonspor yönetimi tarafından Kasımpaşa maçını izlemesi için davet edilirken iki taraf arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Mücadele öncesinde Akyazı'ya gelen ve stadyuma girişi esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilal Başacıkoğlu, transferin bitti mi? sorusuna 'İnşallah' yanıtını verdi.