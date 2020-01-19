SÜPER LİG

Trabzonspor görüşme yaptığı futbolcuyu Akyazı'ya getirdi

Trabzonspor'da Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo mavili yönetim, Donis Avdijaj ile yollarını ayırmasının ardından sürpriz bir ismi Akyazı'ya getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilal Başacıkoğlu

Bilal Başacıkoğlu

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesinde bordo mavili yönetim sürpriz bir ismi Akyazı'ya getirdi. Donis Avdijaj ile yollarını ayıran bordo mavililer, son olarak Kayserispor forması giyen Bilal Başacıkoğlu ile anlaşmaya vardı.

Genç oyuncu Trabzonspor yönetimi tarafından Kasımpaşa maçını izlemesi için davet edilirken iki taraf arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Mücadele öncesinde Akyazı'ya gelen ve stadyuma girişi esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilal Başacıkoğlu, transferin bitti mi? sorusuna 'İnşallah' yanıtını verdi.

  • 24 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'a Feyenoord'dan transfer olmuştu. Ümit Milli Takımı'nda dikkat çeken performans sergileyen oyuncu Kayserispor'da ise 37 maçta 3 gol attı 4 de asist yaptı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Go...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.