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Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor kuvvet çalıştı

15:578/07/2025, Salı
AA
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Batista Mendy de çalışmalarda yer aldı.
Batista Mendy de çalışmalarda yer aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 10.00’da başlayan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.


Trabzonspor, sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.





#Trabzonspor
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#Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
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