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Spor

Trabzonspor Ognjen Bakic açıkladı

Bordo-mavililer, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile 2 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.

13:17 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile 2 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.


Bordo-mavililerde transferin son günleri yaklaşırken sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor genç orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i kadrosuna kattığını açıkladı.


Serbest statüde bulunan Bakic ile 2 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandı.



Trabzonspor'un KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;


2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Euro garanti ücret ödenecektir.


Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;


2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Euro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Euro garanti ücret ödenecektir.


Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır"



Kariyerinde toplam 29 resmi maça çıkan Ognjen Bakic, söz konusu müsabakalarda 1 kez raki





#Trabzonspor
#Ognjen Bakic
#transfer
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