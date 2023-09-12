Trabzonspor Ognjen Bakic açıkladı

Bakic ile 2+2 yıllık sözleşme imzalandı.
Trabzonspor, 20 yaşındaki Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile 2 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.
Bordo-mavililerde transferin son günleri yaklaşırken sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor genç orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Serbest statüde bulunan Bakic ile 2 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandı.
"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Euro garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;
2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Euro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Euro garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır"
Kariyerinde toplam 29 resmi maça çıkan Ognjen Bakic, söz konusu müsabakalarda 1 kez raki