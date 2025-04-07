Trabzonspor - Rizespor maçının saati değişti

İlk yarıda oynanan Rizespor-Trabzonspor maçından kare.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti.
Papara Park'ta oynanacak olan mücadele 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'dan 19.00'a alındı.
MAÇIN SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?
Aynı gün içerisinde bordo-mavili takımın basketbolda şampiyonluk maçına çıkacak olması nedeniyle Trabzonspor-Rizespor karşılaşmasının saati değişti.
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