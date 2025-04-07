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Trabzonspor - Rizespor maçının saati değişti

Trabzonspor - Rizespor maçının saati değişti

21:387/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İlk yarıda oynanan Rizespor-Trabzonspor maçından kare.
İlk yarıda oynanan Rizespor-Trabzonspor maçından kare.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maç 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti.


Papara Park'ta oynanacak olan mücadele 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'dan 19.00'a alındı.


MAÇIN SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Aynı gün içerisinde bordo-mavili takımın basketbolda şampiyonluk maçına çıkacak olması nedeniyle Trabzonspor-Rizespor karşılaşmasının saati değişti.







#Trabzonspor
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig

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