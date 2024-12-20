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Trabzonspor U19 Takımı dünya deviyle eşleşti

Trabzonspor U19 Takımı dünya deviyle eşleşti

18:2420/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
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Trabzonspor
Trabzonspor

UEFA Gençlik Ligi son 32 turu için kura çekimi gerçekleşti. Trabzonspor U19 takımı, İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşacak.


Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"U19 Takımımız, UEFA Gençlik Ligi Son 32 Turu’nda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada U19 Takımımız ev sahibi olacak. Karşılaşma 11-12 Şubat tarihlerinde oynanacak."



Juventus'un, Avrupa futbolunun önemli altyapı takımlarından olduğuna işaret eden Beyazlı, şunları kaydetti:

"Onlarla eşleşmek, hem gençlerimizin kendilerini uluslararası düzeyde test etmeleri hem de Trabzonspor Akademisi'nin gücünü bir kez daha göstermeleri adına büyük bir fırsat. Bu noktada oyuncularımıza güvenimiz tam. Teknik ekibimizin yoğun çalışmaları ve gençlerimizin azmiyle bu turu başarıyla geçebileceğimize inanıyoruz. Taraftarlarımızdan da bu süreçte gençlerimize destek olmalarını bekliyoruz. Onların tribünden vereceği güç, gençlerimiz için itici bir kuvvet olacaktır."






#Trabzonspor U19
#UEFA Gençlik Ligi
#Juventus U19

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