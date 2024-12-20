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Trabzonspor'dan MHK'ya sert sözler: Hesap vereceksiniz!

Trabzonspor'dan MHK'ya sert sözler: Hesap vereceksiniz!

10:3120/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor'dan hakem hatalarına sert bir tepki geldi.
Trabzonspor'dan hakem hatalarına sert bir tepki geldi.

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Taner Fikret Saral, maçlarda yaşanan hakem hatalarına ilişkin sert bir açıklama yayınladı. Saral açıklamasında, "Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman 'yapı'nızla bize hesap vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, bordo-mavili takımın maçlarında yaşanan hakem hatalarını sert sözlerle eleştirdi. Kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Saral, şu ifadeleri kullandı:


"Tahammül sınırımız çoktan aşıldı.


Merkez Hakem Kurulu’nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı!


Trabzon’da, Gaziantep’te, İzmir’de, Alanya’da, İstanbul’da…


Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz!


Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman ‘yapı’nızla bize hesap vereceksiniz!


İster sahanın içinde olsun ister dışında! Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz.


Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız ‘gücün’ bedelini, Türk futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz.


Artık yeter!


Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız.


Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla, bu düzene boyun eğmeyecektir."




#Trabzonspor
#MHK
#Taner Fikret Saral

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