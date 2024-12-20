Trabzonspor'dan MHK'ya sert sözler: Hesap vereceksiniz!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, bordo-mavili takımın maçlarında yaşanan hakem hatalarını sert sözlerle eleştirdi. Kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Saral, şu ifadeleri kullandı:

Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz!

Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman ‘yapı’nızla bize hesap vereceksiniz!