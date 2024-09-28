Trabzonspor'a fatura ağır oldu

Süper Lig'de geride kalan 5 maçı beraberlikle kapatıp 5 puan toplayan ve zirvenin gerisinde kalan Trabzonspor'da iyi oyun ve skor üretmek için çaba sarf edilirken şimdi de sakatlık sıkıntısı baş gösterdi. Ameliyat olan Enis Destan'ın yanı sıra Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıklarına Stefan Savic, Arseniy Batagov, Umut Bozok ve Cihan Çanak eklendi.





Son bir haftada üç maç oynayan Trabzonspor'un başında teknik direktör olarak görev yapan Şenol Güneş, büyük bir bölümünü adalede meydana gelen sakatlıklarla ilgili yorum yapmazken, sadece tempo artıramamaktan şikayetçi oldu.

Bordo-mavililer TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.





Visca dönüyor





Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlıklar nedeniyle Mendy'yi çoğunlukla Denswil'in yanında stoperde deniyor. Serdar, fiziksel olarak hazır olmak için çalışırken, Eren'in bir sorunu kalmadı. Bu tabloya göre Trabzonspor, yarın TÜMOSAN Konyaspor karşısına 7 oyuncudan mahrum çıkacak. Tek sevindirici gelişme ise 2 maçlık cezası sona eren Edin Visca'nın takıma dönecek olması.































