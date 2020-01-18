SÜPER LİG

Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes ile yollar ayrıldı

Bordo-mavili kulüp, Portekizli savunmacı Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernandes Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadı.

Fernandes Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadı.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

Trabzonspor'da Donis Avdijaj'ın ardından Portekizli savunmacı Ivanildo Fernandes ile de yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi.

Portekiz ekibi Sporting'den kiralanan Ivanildo Fernandes, Trabzonspor forması ile 10 maça çıkarken 1 de gol attı.

Rizespor'a transfer oldu

Trabzonspor'dan ayrılan Ivanildo Fernandes, bir başka Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'la anlaştı. Portekizli futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Rizespor'da forma giyecek.



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