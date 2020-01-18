Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Donis Avdijaj'ın ardından Portekizli savunmacı Ivanildo Fernandes ile de yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi.

Portekiz ekibi Sporting'den kiralanan Ivanildo Fernandes, Trabzonspor forması ile 10 maça çıkarken 1 de gol attı.

Rizespor'a transfer oldu

Trabzonspor'dan ayrılan Ivanildo Fernandes, bir başka Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'la anlaştı. Portekizli futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Rizespor'da forma giyecek.

IVANILDO FERNANDES ÇAYKUR RİZESPOR'DA https://t.co/A4eXZAKWn5 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 18 Ocak 2020







