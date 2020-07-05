Önder Özen'den Trabzonspor'a Manoel Messias eleştirisi

Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı defans oyuncusu Manoel Messias, teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından tercih edilmiyor. Konuyla ilgili konuşan futbol yorumcusu Önder Özen, Messias'ın oynatılmamasını eleştirdi ve Brezilyalı futbolcunun Süper Lig'de fark yaratabileceğini söyledi.

İşte Önder Özen'in Trabzonsporlu Manoel Messias hakkında söyledikleri;

"Manoel Messias'ı aldı Trabzonspor. Muhteşem bir oyuncuydu. Türkiye Ligi'nde ciddi fark yaratacak bir isimdi. Şans verilmiyor. İdmanları takip edemiyoruz ama Trabzonspor bu oyuncuyu kullanmalıydı. Biz her çalıştığımızda yerde kendisini izledik ve istedik. Ancak çok iyi bir oyuncu olduğu için alamadık."





Şampiyonluğa inanıyoruz Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Galatasaray derbisini kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, şampiyonluğa olan inancını dile getirdi. Galatasaray’ın zorlu bir rakip olduğunun altını çizen genç teknik adam, “Galip geldiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sahaya karakter koydular. Geçen hafta Başakşehir karşısında Galatasaray’ın çok iyi oyunu vardı ve biz de buna paralel olarak planlarımızı yaptık. Galatasaraylı oyuncu atıldıktan sonra işimiz biraz daha kolaylaştı. İkinci golü bulduktan sonra da daha sakin, daha akılcı oynamamız gerekiyordu ancak kazandığımız için elbette mutluyuz” ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışında Başakşehir ile bire bir kaldıklarını kaydeden teknik direktör Hüseyin Çimşir, “Başakşehir ve biz kaldık gibi görünüyor; kaybedecek bir şey olduğu zaman bunun stresi olabiliyor ve bizim bu stresi yönetebilmemiz gerekiyor. Artık 4 maçımız kaldı ve maç maç gideceğiz, kayıplar olabilir. Biz şehir olarak inatçı bir toplumuz ve camiamızla, şehrimizle bu şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız” değerlendirmesinde bulundu.Fırtına takipteKritik maçta kazanan Trabzonspor: İşte dev maçın özeti

Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır eleştirilerin odak noktasında. Buna sebep olan ise mücadelenin ilk yarısında Çakır'ın verdiği ancak VAR tarafından düzeltilen kararlar.İlk yarıda Feghouli'nin pozisyonunda Da Costa'ya sarı kart çıkartan Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında Cezayirli futbolcunun tekme attığını gördü ve kırmızı kartını çıkardı. Galatasaray bu karardan sonra maça 10 kişi devam etti. Devam eden dakikalarda Sörloth'un penaltı pozisyonunu da devam ettiren Çakır'a VAR'daki Ali Palabıyık'tan uyarı geldi.Çakır bu uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Sosa penaltı atışını gole çevirdi ve maçta Trabzonspor 1-0 öne geçti.Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmede "Maçta hakem yok" diye konuştu. Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördüÖnder Özen'den Trabzonspor'a Manoel Messias eleştirisiVideo: Yine Cüneyt Çakır yine endişe!